Эммануэль Макрон назначил Себастьена Лекорню новым премьер-министром Франции

Во вторник вечером президент Франции Эммануэль Макрон назначил министра обороны Себастьена Лекорню следующим премьер-министром страны.

Лекорню уже прочили на эту должность в прошлом году, и он сменит Франсуа Байру, который был смещен с поста после того, как проиграл вотум доверия в парламенте в понедельник.

Байру, назначенный менее года назад после смещения консервативного политика и бывшего переговорщика по "брекситу" Мишеля Барнье, проиграл свою авантюру после беспрецедентного голосования о доверии по поводу его спорного плана бюджета на 2026 год.

В центре противостояния оказались хрупкие государственные финансы Франции. Дефицит бюджета в прошлом году достиг 5,8% ВВП, что почти вдвое превышает установленный ЕС предел в 3%, а государственный долг составляет более 3,3 триллиона евро, или 114% экономического производства.

Байру утверждает, что радикальные сокращения неизбежны, предлагая план по сокращению расходов на 44 миллиарда евро к 2026 году, в том числе за счет отмены двух государственных праздников.