Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Эммануэль Макрон назначил Себастьена Лекорню новым премьер-министром Франции

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню и президент Франции Эмманюэль Макрон беседуют по окончании выступления президента перед армейскими командирами в Париже, 13 июля 2025 года.
Министр обороны Франции Себастьен Лекорню и президент Франции Эмманюэль Макрон беседуют по окончании выступления президента перед армейскими командирами в Париже, 13 июля 2025 года.
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Лекорню уже прочили на эту должность в прошлом году, и он сменит Франсуа Байру, который был смещен после того, как проиграл вотум доверия в парламенте в понедельник.

Во вторник вечером президент Франции Эммануэль Макрон назначил министра обороны Себастьена Лекорню следующим премьер-министром страны.

Лекорню уже прочили на эту должность в прошлом году, и он сменит Франсуа Байру, который был смещен с поста после того, как проиграл вотум доверия в парламенте в понедельник.

Байру, назначенный менее года назад после смещения консервативного политика и бывшего переговорщика по "брекситу" Мишеля Барнье, проиграл свою авантюру после беспрецедентного голосования о доверии по поводу его спорного плана бюджета на 2026 год.

В центре противостояния оказались хрупкие государственные финансы Франции. Дефицит бюджета в прошлом году достиг 5,8% ВВП, что почти вдвое превышает установленный ЕС предел в 3%, а государственный долг составляет более 3,3 триллиона евро, или 114% экономического производства.

Байру утверждает, что радикальные сокращения неизбежны, предлагая план по сокращению расходов на 44 миллиарда евро к 2026 году, в том числе за счет отмены двух государственных праздников.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

