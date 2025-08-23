Убийство 17-летней Лизы в Нидерландах вызвало возмущение по поводу насилия над женщинами

РЕКЛАМА

Жестокое убийство 17-летней Лизы, которая ехала домой на велосипеде после ночной прогулки с друзьями, вызвало возмущение во всех Нидерландах и Бельгии.

В социальных сетях широко распространилось стихотворение голландской актрисы и автора Ниенке Грейвмейд, в котором она пишет о том, что женщины имеют право чувствовать себя в безопасности и свободно передвигаться ночью. Текст сопровождается хэштегом #reclaimthenight.

"Красная сумочка. Я все время думаю о красной сумочке. Как она свисала с руля, когда она ехала в ночи. Ночь, которая тоже принадлежала ей, потому что у каждого из нас есть 24 часа в сутках. 24 часа, которые мы вольны использовать по своему усмотрению", - написал Грейвмейд в своем посте на Instagram.

В среду Лиза выехала из центра Амстердама около 3:30 утра после ночной прогулки с друзьями и возвращалась домой на велосипеде в близлежащий городок Абкуде. Заметив, что за ней кто-то следит, 17-летняя девушка позвонила по национальному номеру экстренной помощи.

Место, где было найдено тело 17-летней Лизы после того, как она была жестоко убита в Дуйвендрехте недалеко от Амстердама, Нидерланды. Среда, 20 августа 2025 года. police.nl

Полиция смогла определить местонахождение подростка по ее телефону, но помощь пришла слишком поздно. Когда в 4:15 утра на место происшествия прибыла команда, безжизненное тело Лизы было найдено в канаве на обочине дороги в Дуйвендрехте, неподалеку от Амстердама, сообщают местные СМИ.

В пятницу днем голландская полиция объявила о появлении подозреваемого в расследовании смерти Лизы. 22-летний мужчина был арестован в четверг вечером по подозрению в причастности к серьезному сексуальному преступлению в Висперзейде, районе Амстердама.

"Напиши мне, когда будешь дома".

"Напиши мне, когда ты дома, [...] Я просто поделюсь своим местоположением и пойду по более длинному маршруту, а не пойду по той дороге", - гласит еще одно стихотворение голландского автора Лоис Крюденер. Она обратилась к социальным сетям, чтобы поделиться опытом, который находит отклик у женщин.

"Я надеваю кроссовки, прежде чем сесть на велосипед без света. Я завязываю волосы в пучок или заправляю их в куртку, стараясь быть как можно более незаметной. Я слушаю музыку, но очень тихо. Я вижу человека, не глядя на него, и не останавливаюсь на красный свет, потому что это занимает слишком много времени. Привет, папа, - кричу я в телефон, хотя на другом конце провода никого нет", - продолжает стихотворение Крюденер.

Этот инцидент вновь вызвал дискуссию о пагубных последствиях "обвинения жертвы".

"Почему она просто не взяла такси со своими друзьями?" Действительно ли разумно было садиться на велосипед одной? Почему она все еще катался на велосипеде так поздно ночью? Почему она решила надеть именно это?" - написала Грейвмейд в своем посте, подчеркнув некоторые из распространенных замечаний, которые часто слышат женщины, когда вину несправедливо перекладывают на них.

Голландский автор призналась, что чувствует себя виноватой сразу после того, как поделилась этими же мыслями, и подчеркнула, что вина должна лежать не на женщинах, а на преступнике.