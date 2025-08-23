Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Убийство 17-летней Лизы в Нидерландах вызвало возмущение по поводу насилия над женщинами

Велосипеды припаркованы на мосту через канал Эгелантирсграхт в центре Амстердама, пятница, 8 ноября 2013 года.
Велосипеды припаркованы на мосту через канал Эгелантирсграхт в центре Амстердама, пятница, 8 ноября 2013 года. Авторское право  AP Photos/Margriet Faber
Авторское право AP Photos/Margriet Faber
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

В среду Лиза выехала из центра Амстердама около 3:30 утра после ночной прогулки с друзьями и возвращалась домой на велосипеде в близлежащий городок Абкуде.

РЕКЛАМА

Жестокое убийство 17-летней Лизы, которая ехала домой на велосипеде после ночной прогулки с друзьями, вызвало возмущение во всех Нидерландах и Бельгии.

В социальных сетях широко распространилось стихотворение голландской актрисы и автора Ниенке Грейвмейд, в котором она пишет о том, что женщины имеют право чувствовать себя в безопасности и свободно передвигаться ночью. Текст сопровождается хэштегом #reclaimthenight.

"Красная сумочка. Я все время думаю о красной сумочке. Как она свисала с руля, когда она ехала в ночи. Ночь, которая тоже принадлежала ей, потому что у каждого из нас есть 24 часа в сутках. 24 часа, которые мы вольны использовать по своему усмотрению", - написал Грейвмейд в своем посте на Instagram.

В среду Лиза выехала из центра Амстердама около 3:30 утра после ночной прогулки с друзьями и возвращалась домой на велосипеде в близлежащий городок Абкуде. Заметив, что за ней кто-то следит, 17-летняя девушка позвонила по национальному номеру экстренной помощи.

Место, где было найдено тело 17-летней Лизы после того, как она была жестоко убита в Дуйвендрехте недалеко от Амстердама, Нидерланды. Среда, 20 августа 2025 года.
Место, где было найдено тело 17-летней Лизы после того, как она была жестоко убита в Дуйвендрехте недалеко от Амстердама, Нидерланды. Среда, 20 августа 2025 года. police.nl

Полиция смогла определить местонахождение подростка по ее телефону, но помощь пришла слишком поздно. Когда в 4:15 утра на место происшествия прибыла команда, безжизненное тело Лизы было найдено в канаве на обочине дороги в Дуйвендрехте, неподалеку от Амстердама, сообщают местные СМИ.

В пятницу днем голландская полиция объявила о появлении подозреваемого в расследовании смерти Лизы. 22-летний мужчина был арестован в четверг вечером по подозрению в причастности к серьезному сексуальному преступлению в Висперзейде, районе Амстердама.

"Напиши мне, когда будешь дома".

"Напиши мне, когда ты дома, [...] Я просто поделюсь своим местоположением и пойду по более длинному маршруту, а не пойду по той дороге", - гласит еще одно стихотворение голландского автора Лоис Крюденер. Она обратилась к социальным сетям, чтобы поделиться опытом, который находит отклик у женщин.

"Я надеваю кроссовки, прежде чем сесть на велосипед без света. Я завязываю волосы в пучок или заправляю их в куртку, стараясь быть как можно более незаметной. Я слушаю музыку, но очень тихо. Я вижу человека, не глядя на него, и не останавливаюсь на красный свет, потому что это занимает слишком много времени. Привет, папа, - кричу я в телефон, хотя на другом конце провода никого нет", - продолжает стихотворение Крюденер.

Этот инцидент вновь вызвал дискуссию о пагубных последствиях "обвинения жертвы".

"Почему она просто не взяла такси со своими друзьями?" Действительно ли разумно было садиться на велосипед одной? Почему она все еще катался на велосипеде так поздно ночью? Почему она решила надеть именно это?" - написала Грейвмейд в своем посте, подчеркнув некоторые из распространенных замечаний, которые часто слышат женщины, когда вину несправедливо перекладывают на них.

Голландский автор призналась, что чувствует себя виноватой сразу после того, как поделилась этими же мыслями, и подчеркнула, что вина должна лежать не на женщинах, а на преступнике.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

Фестиваль SAIL возвращается в Амстердам с сотнями исторических кораблей

Беспилотники, заборы и блокпосты: как Гаага усилила безопасность в связи с саммитом НАТО

Пляжные существа на ветровой тяге из Нидерландов на выставке в Делфте