Министр обороны Израиля предупредил, что город Газа может быть разрушен, если ХАМАС не примет условия прекращения огня

РЕКЛАМА

Министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил, что город Газа может быть разрушен, если ХАМАС не примет условия Израиля по прекращению войны.

По его словам, "вскоре над убийцами и насильниками из ХАМАС в Газе откроются врата ада — до тех пор, пока они не согласятся на условия Израиля по прекращению войны, в первую очередь на освобождение всех заложников и их разоружение".

Он назвал город Газу столицей ХАМАС и пообещал, что Газа "станет Рафахом и Бейт-Хануном", которые были в значительной степени разрушены в результате наступления ЦАХАЛ.

Заявление Каца прозвучало на следующий день после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что он даст окончательное разрешение на оккупацию города Газа и одновременно начнет переговоры с ХАМАС, направленные на возвращение заложников и прекращение почти двухлетней войны, но только "на условиях, приемлемых для Израиля".

Ранее на этой неделе ХАМАС согласился с предложением о прекращении огня, подготовленным посредниками из Египта и Катара. Представители Египта и ХАМАС заявили, что это предложение практически идентично тому, которое Израиль принял до того, как переговоры зашли в тупик в прошлом месяце.

Предложение включает в себя освобождение некоторых заложников в обмен на палестинцев, заключенных в израильские тюрьмы, вывод израильских войск и переговоры о более постоянном прекращении огня.

Однако, выступая в четверг на встрече в военной дивизии Газы на юге Израиля, Нетаньяху заявил военным чиновникам, что Израиль прекратит войну только на своих собственных условиях.

Тем временем Израиль не дал понять, что намерен замедлить расширение своего наступления. Израильские военные начали обзванивать медицинских работников и представителей международных организаций на севере полосы, приказывая им эвакуироваться на юг.

Военные также планируют мобилизовать 60 000 дополнительных резервистов и продлили срок службы 20 000 человек, которые служат в настоящее время.

Израильские войска уже действуют в районах Зейтун и Джебалия города Газа, чтобы подготовить почву для расширенной операции.

Военные ранее заявляли, что они будут размещены там, где ЦАХАЛ еще не действовал и где, по их мнению, ХАМАС все еще активен.

Проект незаконного поселения на Западном берегу

В среду Израиль также одобрил проект строительства незаконных поселений на оккупированном Западном берегу, который фактически разрежет территорию на две части, что станет серьезным ударом по перспективам создания палестинского государства.

Проект строительства поселений в зоне E1, открытом участке земли к востоку от Иерусалима, рассматривался более двух десятилетий, но был заморожен под давлением США при предыдущих администрациях.

Разделительная стена рядом с арабским кварталом Аль-Эйзария, недалеко от места, где, по заявлению израильского правительства, будут построены жилые дома в рамках проекта E1 AP Photo

Израильская оккупация палестинских территорий является незаконной согласно ООН и международному праву.

В прошлом году Международный суд ООН в своем знаковом решении постановил, что Израиль должен прекратить поселенческую деятельность на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме и как можно скорее закончить оккупацию этих территорий.

Протесты в Израиле и Газе

В четверг в Тель-Авиве собрались демонстранты, требующие возвращения заложников, держа в руках плакаты с надписями "Народ вернет заложников" и "Сколько крови прольется?".

Демонстранты выразили обеспокоенность планом Нетаньяху расширить наступление, поскольку, по их мнению, это еще больше поставит под угрозу жизни оставшихся заложников. Израиль считает, что из 50 человек, удерживаемых боевиками ХАМАС в Газе, в живых осталось около 20.

Протестующие требуют немедленного освобождения заложников и призывают к прекращению войны в секторе Газа во время марша в Тель-Авиве, Израиль, четверг, 21 августа 2025 года. AP Photo/Mahmoud Illean

Сотни людей также собрались в Газе на редкую акцию протеста против войны и плана Израиля по массовому переселению палестинцев в другие страны.

"Мы хотим, чтобы война в Газе прекратилась. Мы не хотим мигрировать. Двадцать два месяца... этого достаточно. Хватит смертей. Хватит разрушений", - говорит Бисан Газаль, женщина, вынужденная покинуть город Газа.

Планы расширенного военного наступления вызвали возмущение на международной арене, а многие ближайшие союзники Израиля, за исключением США, призвали к прекращению войны.

Правозащитные группы неоднократно предупреждали об обострении гуманитарного кризиса в секторе, где большинство жителей были вынуждены покинуть свои дома, обширные кварталы лежат в руинах, а людям угрожает голод.

Палестинцы принимают участие в протесте с требованием прекратить войну в секторе Газа, собравшись в палаточном лагере для перемещенных лиц в городе Газа, 21 августа AP Photo/Abdel Kareem Hana

В четверг в секторе Газа в результате израильского обстрела погибли по меньшей мере 36 палестинцев, в том числе 14 человек, искавших гуманитарную помощь, сообщили местные больницы.

Израильские авиаудары также уничтожили палаточный лагерь в Дейр-эль-Балахе, жителям которого израильские военные приказали бежать. Сообщений о жертвах не поступало, но в результате удара было разрушено около 100 палаток, в которых нашли приют семьи, перемещенные в результате боев в других местах.

Война между Израилем и радикальной исламистской группировкой ХАМАС, которая контролирует сектор Газа, началась 7 октября 2023 года, когда боевики напали на юг Израиля, убив около 1200 человек, в основном мирных жителей, и взяв в заложники 251 человека.

В результате израильского наступления погибло по меньшей мере 62 192 палестинца, сообщает Министерство здравоохранения Газы, которое не делает различий между боевиками и мирными жителями.