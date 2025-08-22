Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
По меньшей мере 17 человек погибли в результате взрыва автомобиля и нападения на вертолет в Колумбии

Криминалисты осматривают место взрыва бомбы возле базы ВВС в Кали, Колумбия, четверг, 21 августа 2025 года.
Криминалисты осматривают место взрыва бомбы возле базы ВВС в Кали, Колумбия, четверг, 21 августа 2025 года. Авторское право  AP Photo/Santiago Saldarriaga
Авторское право AP Photo/Santiago Saldarriaga
By Euronews и AP
Опубликовано
Власти заявляют о мести со стороны группировок за конфискацию кокаина.

В результате взрыва заминированного автомобиля и нападения на полицейский вертолет в Колумбии погибли по меньшей мере 17 человек.

Президент Колумбии Густаво Петро приписал оба нападения бывшим членам ныне расформированных Революционных вооруженных сил Колумбии, леворадикальной партизанской группировки, широко известной как FARC.

По меньшей мере 12 полицейских погибли в результате нападения на вертолет, который, по данным властей, перевозил людей в район Антиокии на севере Колумбии для уничтожения посевов коки - сырья для производства кокаина.

Губернатор Антиокии заявил, что беспилотник атаковал вертолет, когда тот пролетал над посевами листьев коки. Министр обороны Колумбии Педро Санчес заявил, что, по предварительной информации, атака вызвала пожар в самолете. Он опубликовал видео, на котором видно, как вертолет врезается в холм.

Тем временем власти юго-западного города Кали сообщили, что автомобиль, начиненный взрывчаткой, взорвался рядом с военным авиационным училищем, в результате чего погибли пять человек и более 30 получили ранения.

Вначале Петро возложил ответственность за нападение на вертолет на клан Гольф, крупнейший действующий наркокартель страны. Он сказал, что воздушное судно было выбрано в качестве цели мести за конфискацию кокаина, который якобы принадлежал этой группировке.

Президент сообщил, что в районе взрыва был арестован подозреваемый.

В Колумбии увеличиваются объемы выращенного кокаинового листа. Согласно последнему отчету Управления ООН по наркотикам и преступности, в 2023 году площадь культивирования достигла рекордных 253 000 гектаров.

