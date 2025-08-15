Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Доклад специнспектора США по Афганистану: талибы распределяют гумпомощь своим и практикуют "откаты"

Афганские женщины получают продовольственные пайки, распределяемые группой гуманитарной помощи в Кабуле, 28 мая 2023 года
Афганские женщины получают продовольственные пайки, распределяемые группой гуманитарной помощи в Кабуле, 28 мая 2023 года Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Gavin Blackburn
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

По данным ООН, более половины населения Афганистана, т.е. 23 млн человек, нуждаются в гуманитарной помощи. В докладе Специального генинспекторпа США по реконструкции Афганистана говорится, что талибы перенаправляют помощь пуштунам, требуют от ООН "откатов" и не дают женщинам работать в НПО.

Режим талибов использует "все имеющиеся в его распоряжении средства, включая силу", чтобы обеспечить доставку международной помощи туда, куда он хочет. Об этом говорится в 118-страничном докладе, опубликованном Специальным генеральным инспектором США по реконструкции Афганистана.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

В четверг движение "Талибан" отвергло обвинения в использовании силы для перенаправления международной помощи в Афганистане, а именно для решения, какие именно НПО могут работать в стране и на каких условиях.

В докладе в частности говорится, что талибы блокируют и перенаправляют помощь, чтобы она шла на пользу пуштунским общинам, а не меньшинству хазарейцев или таджиков, и отказываются разрешать НПО работать, если те не нанимают связанные с талибами предприятия и частных лиц.

До недавнего времени США были крупнейшим донором Афганистана, в прошлом году предоставив Афганистану 43 % всего международного гуманитарного финансирования.

Но администрация президента Дональда Трампа прекратила иностранную помощь "Исламскому Эмирату Афганистан" потому, что, по словам чиновников, эти деньги шли в карман сторонников режима.

Архив: боевики движения "Талибан" в международном аэропорту имени Хамида Карзая после вывода американских войск из Кабула, 31 августа 2021 г.
Архив: боевики движения "Талибан" в международном аэропорту имени Хамида Карзая после вывода американских войск из Кабула, 31 августа 2021 г. AP Photo

В докладе, основанном на интервью с 90 нынешними и бывшими чиновниками, в том числе из ООН и США, также говорится, что сотрудник одной из афганских НПО был убит за разоблачение факта перенаправления продовольственной помощи в военные тренировочные лагеря талибов.

Есть сведения, что движение "Талибан" "манипулирует обменными курсами и подтасовывать валютные аукционы по продаже импортируемых долларов США для получения прибыли", - говорится в докладе. Талибы не стесняются "вступать в сговор с высокопоставленными чиновниками ООН, чтобы требовать от поставщиков ООН "откаты"".

В докладе Института мира США от 2023 года говорится, что талибы "проникли в большинство программ помощи, управляемых ООН, и оказывают на них влияние".

Представитель Министерства экономики, контролирующего иностранные и отечественные НПО, отверг выводы доклада, заявив, что гуманитарная помощь от международных организаций предоставляется напрямую отечественными и иностранными организациями через представительства ООН, без вмешательства структур талибов.

Член движения "Талибан" на страже мечети Шахдо Шамшира в Кабуле, 7 июня 2025 г.
Член движения "Талибан" на страже мечети Шахдо Шамшира в Кабуле, 7 июня 2025 г. AP Photo

"Мы стремимся создать необходимые условия для организаций, оказывающих помощь, чтобы способствовать экономическому росту и сокращению бедности", - заявил представитель "Талибана" Абдул Рахман Хабиб, добавив, что движение "поддерживает прозрачную деятельность отечественных и иностранных организаций и контролирует их проекты".

Миссия ООН в Афганистане сообщила Associated Press, что доклад подчёркивает "чрезвычайно сложную операционную среду" для оказания помощи в Афганистане, включая попытки вмешательства и ограничения со стороны властей.

Вот что её представители сказали о содержащихся в докладе обвинениях в "откатах": "Мы крайне серьезно относимся к любым обвинениям в недобросовестной работе и коррупции со стороны должностных лиц Организации Объединенных Наций или партнеров-исполнителей и обеспечиваем их оперативное расследование".

"Мы призываем всех, кто располагает какими-либо доказательствами нецелевого использования помощи, злоупотреблений, неправомерного поведения, мошенничества и злоупотреблений, немедленно сообщать такую информацию по установленным, официальным и конфиденциальным каналам отчетности, чтобы можно было провести расследование", говорится в заявлении миссии.

Ущемление прав женщин

В 2023 году сотрудник USAID сообщил наблюдательному органу, что талибы отказываются регистрировать женские НПО, не дают им открывать банковские счета, санкционируют ориентированные на женщин проекты, требуют, чтобы женщины в советах директоров заменялись мужчинами, и угрожают закрыть организации, не соблюдающие их политику.

В том же году, говорится в докладе, двум высокопоставленным сотрудницам ООН: заместителю генерального секретаря и исполнительному директору "ООН-женщины", "было сказано, что они не должны посещать общественные места без сопровождения мужчин, в частности, мужа, отца или брата".

Афганские женщины ожидают продовольственные пайки, распределяемые группой гуманитарной помощи в Кабуле, 23 мая 2023 г.
Афганские женщины ожидают продовольственные пайки, распределяемые группой гуманитарной помощи в Кабуле, 23 мая 2023 г. AP Photo

На прошлой неделе в ООН сообщили, что десятки афганских сотрудниц получили угрозы физической расправы. Угрозы прозвучали на фоне жестких ограничений, введенных в отношении женщин после возвращения талибов к власти в 2021 году.

Талибы отрицают, что такие угрозы поступали и что их можно осуществить.

При этом уже в декабре 2022 года движение "Талибан" запретил афганским женщинам работать в отечественных и зарубежных НПО, через шесть месяцев распространил этот запрет на ООН, а затем пригрозил закрыть агентства и группы, в которых еще работают женщины.

Related

Тем не менее, некоторые женщины остаются в ключевых секторах, таких как здравоохранение и срочная гуманитарная помощь.

Именно в этих областях существует большая потребность. По данным агентств ООН, в гуманитарной помощи нуждается более половины населения Афганистана, то есть примерно 23 миллиона человек.

Кризис вызван десятилетиями конфликтов, включая 20-летнюю войну США с талибами, а также укоренившейся бедностью и климатическими потрясениями.

Дополнительные источники • AP

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

«Нет слов»: датские ветераны войны провели в Копенгагене молчаливый марш против высказываний Трампа

Гутерриш предрекает ООН "неминуемый финансовый крах", если страны-участницы не уплатят взносы

ООН призывает к олимпийскому перемирию