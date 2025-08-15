Доклад специнспектора США по Афганистану: талибы распределяют гумпомощь своим и практикуют "откаты"

Режим талибов использует "все имеющиеся в его распоряжении средства, включая силу", чтобы обеспечить доставку международной помощи туда, куда он хочет. Об этом говорится в 118-страничном докладе, опубликованном Специальным генеральным инспектором США по реконструкции Афганистана.

В четверг движение "Талибан" отвергло обвинения в использовании силы для перенаправления международной помощи в Афганистане, а именно для решения, какие именно НПО могут работать в стране и на каких условиях.

В докладе в частности говорится, что талибы блокируют и перенаправляют помощь, чтобы она шла на пользу пуштунским общинам, а не меньшинству хазарейцев или таджиков, и отказываются разрешать НПО работать, если те не нанимают связанные с талибами предприятия и частных лиц.

До недавнего времени США были крупнейшим донором Афганистана, в прошлом году предоставив Афганистану 43 % всего международного гуманитарного финансирования.

Но администрация президента Дональда Трампа прекратила иностранную помощь "Исламскому Эмирату Афганистан" потому, что, по словам чиновников, эти деньги шли в карман сторонников режима.

Архив: боевики движения "Талибан" в международном аэропорту имени Хамида Карзая после вывода американских войск из Кабула, 31 августа 2021 г. AP Photo

В докладе, основанном на интервью с 90 нынешними и бывшими чиновниками, в том числе из ООН и США, также говорится, что сотрудник одной из афганских НПО был убит за разоблачение факта перенаправления продовольственной помощи в военные тренировочные лагеря талибов.

Есть сведения, что движение "Талибан" "манипулирует обменными курсами и подтасовывать валютные аукционы по продаже импортируемых долларов США для получения прибыли", - говорится в докладе. Талибы не стесняются "вступать в сговор с высокопоставленными чиновниками ООН, чтобы требовать от поставщиков ООН "откаты"".

В докладе Института мира США от 2023 года говорится, что талибы "проникли в большинство программ помощи, управляемых ООН, и оказывают на них влияние".

Представитель Министерства экономики, контролирующего иностранные и отечественные НПО, отверг выводы доклада, заявив, что гуманитарная помощь от международных организаций предоставляется напрямую отечественными и иностранными организациями через представительства ООН, без вмешательства структур талибов.

Член движения "Талибан" на страже мечети Шахдо Шамшира в Кабуле, 7 июня 2025 г. AP Photo

"Мы стремимся создать необходимые условия для организаций, оказывающих помощь, чтобы способствовать экономическому росту и сокращению бедности", - заявил представитель "Талибана" Абдул Рахман Хабиб, добавив, что движение "поддерживает прозрачную деятельность отечественных и иностранных организаций и контролирует их проекты".

Миссия ООН в Афганистане сообщила Associated Press, что доклад подчёркивает "чрезвычайно сложную операционную среду" для оказания помощи в Афганистане, включая попытки вмешательства и ограничения со стороны властей.

Вот что её представители сказали о содержащихся в докладе обвинениях в "откатах": "Мы крайне серьезно относимся к любым обвинениям в недобросовестной работе и коррупции со стороны должностных лиц Организации Объединенных Наций или партнеров-исполнителей и обеспечиваем их оперативное расследование".

"Мы призываем всех, кто располагает какими-либо доказательствами нецелевого использования помощи, злоупотреблений, неправомерного поведения, мошенничества и злоупотреблений, немедленно сообщать такую информацию по установленным, официальным и конфиденциальным каналам отчетности, чтобы можно было провести расследование", говорится в заявлении миссии.

Ущемление прав женщин

В 2023 году сотрудник USAID сообщил наблюдательному органу, что талибы отказываются регистрировать женские НПО, не дают им открывать банковские счета, санкционируют ориентированные на женщин проекты, требуют, чтобы женщины в советах директоров заменялись мужчинами, и угрожают закрыть организации, не соблюдающие их политику.

В том же году, говорится в докладе, двум высокопоставленным сотрудницам ООН: заместителю генерального секретаря и исполнительному директору "ООН-женщины", "было сказано, что они не должны посещать общественные места без сопровождения мужчин, в частности, мужа, отца или брата".

Афганские женщины ожидают продовольственные пайки, распределяемые группой гуманитарной помощи в Кабуле, 23 мая 2023 г. AP Photo

На прошлой неделе в ООН сообщили, что десятки афганских сотрудниц получили угрозы физической расправы. Угрозы прозвучали на фоне жестких ограничений, введенных в отношении женщин после возвращения талибов к власти в 2021 году.

Талибы отрицают, что такие угрозы поступали и что их можно осуществить.

При этом уже в декабре 2022 года движение "Талибан" запретил афганским женщинам работать в отечественных и зарубежных НПО, через шесть месяцев распространил этот запрет на ООН, а затем пригрозил закрыть агентства и группы, в которых еще работают женщины.

Тем не менее, некоторые женщины остаются в ключевых секторах, таких как здравоохранение и срочная гуманитарная помощь.

Именно в этих областях существует большая потребность. По данным агентств ООН, в гуманитарной помощи нуждается более половины населения Афганистана, то есть примерно 23 миллиона человек.

Кризис вызван десятилетиями конфликтов, включая 20-летнюю войну США с талибами, а также укоренившейся бедностью и климатическими потрясениями.