Оппозиция Венгрии вновь на улице, требуя отставки Орбана

Бессменный Виктор Орбан.
Бессменный Виктор Орбан. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Противники Орбана обещают, что он проиграет выборы следующего года.

Отставки правительства Виктора Орбана вновь потребовали сотни участника еженедельных митингов протеста в Будапеште. Активисты обвиняют главу правительства в том, что он превратил Венгрию в вассала Москвы, и обещают отреагировать на эту политику голосами, имея в виду парламентские выборы 2026 года. Милан Сюди из партии Momentum заявил с трибуны: "Нам предстоит решить, хотим ли мы принадлежать Европе или стать ничьей землей".

С момента падения коммунистического режима в Венгрии прошло 35 лет, и 19 из них Орбан находится у власти. Против премьера, по оценкам оппозиции,* сегодня играют инфляция, падение рождаемости и репрессии в отношении гражданских сил и СМИ. Июньский опрос общественного мнения показал: две трети избирателей считают, что Орбан ведет страну по ложному пути.

