Оппозиция Венгрии вновь на улице, требуя отставки Орбана

Отставки правительства Виктора Орбана вновь потребовали сотни участника еженедельных митингов протеста в Будапеште. Активисты обвиняют главу правительства в том, что он превратил Венгрию в вассала Москвы, и обещают отреагировать на эту политику голосами, имея в виду парламентские выборы 2026 года. Милан Сюди из партии Momentum заявил с трибуны: "Нам предстоит решить, хотим ли мы принадлежать Европе или стать ничьей землей".

С момента падения коммунистического режима в Венгрии прошло 35 лет, и 19 из них Орбан находится у власти. Против премьера, по оценкам оппозиции,* сегодня играют инфляция, падение рождаемости и репрессии в отношении гражданских сил и СМИ. Июньский опрос общественного мнения показал: две трети избирателей считают, что Орбан ведет страну по ложному пути.