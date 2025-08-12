Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Филиппины обвинили Китай в столкновении у рифа Скарборо

Поврежденный корабль береговой охраны Китая (справа) рядом с кораблем ВМС Китая после их случайного столкновения в Южно-Китайском море, 11 августа 2025 г.
Поврежденный корабль береговой охраны Китая (справа) рядом с кораблем ВМС Китая после их случайного столкновения в Южно-Китайском море, 11 августа 2025 г. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано
У рифа Скарборо столкнулись два китайских корабля, которые, по заявлению Филиппин, преследовали мирных рыбаков

Филиппинские военные обвинили Китай в «безрассудном поведении на море»: в понедельник в районе рифа Скарборо, на который претендуют как Китай, так и Филиппины, столкнулись два китайских корабля.

По заявлению Манилы, в тот момент у рифа находились 35 филиппинских рыболовных судов; Китай, считающий эти воды своими, направил туда корабль ВМС и судно береговой охраны. Филиппинские военные, в свою очередь, на защиту рыбаков отправили патрульные катера.

Корабль китайской береговой охраны после столкновения, 11 августа 2025 г.
Корабль китайской береговой охраны после столкновения, 11 августа 2025 г. AP Photo

По словам филиппинцев, китайские корабли совершали рискованные манёвры в попытках вытеснить оппонентов, и в итоге столкнулись между собой, причем корабль береговой охраны получил настолько серьёзные повреждения носовой части, что, согласно отчёту филиппинских моряков, «стал непригоден к плаванию».

Китайские официальные лица ещё в понедельник обвинили Филиппины во вторжении в территориальные воды КНР, в результате чего китайские моряки «предприняли необходимые меры, включая наблюдение, принуждение, перехват и выдворение филиппинских кораблей». О столкновении в китайском отчёте не упоминается.

Момент столкновения: съёмка с филиппинского патрульного катера, 11 августа 2025 г.
Момент столкновения: съёмка с филиппинского патрульного катера, 11 августа 2025 г. AP Photo

Происшествие у рифа Скарборо стало очередным обострением противостояния в спорных водах Южно-Китайского моря.

На воды вокруг рифа Скарборо претендуют КНР, Филиппины и Тайвань. Эта акватория богата рыбой и морепродуктами, а на дне разведаны крупные залежи углеводородов.

При этом в Маниле открыто выражают обеспокоенность тем, что в случае Китайско-Тайваньского вооружённого конфликта Филиппины тоже окажутся втянуты в него — именно из-за трёхсторонних претензий на атолл Скарборо.

