Филиппины обвинили Китай в столкновении у рифа Скарборо

РЕКЛАМА

Филиппинские военные обвинили Китай в «безрассудном поведении на море»: в понедельник в районе рифа Скарборо, на который претендуют как Китай, так и Филиппины, столкнулись два китайских корабля.

По заявлению Манилы, в тот момент у рифа находились 35 филиппинских рыболовных судов; Китай, считающий эти воды своими, направил туда корабль ВМС и судно береговой охраны. Филиппинские военные, в свою очередь, на защиту рыбаков отправили патрульные катера.

Корабль китайской береговой охраны после столкновения, 11 августа 2025 г. AP Photo

По словам филиппинцев, китайские корабли совершали рискованные манёвры в попытках вытеснить оппонентов, и в итоге столкнулись между собой, причем корабль береговой охраны получил настолько серьёзные повреждения носовой части, что, согласно отчёту филиппинских моряков, «стал непригоден к плаванию».

Китайские официальные лица ещё в понедельник обвинили Филиппины во вторжении в территориальные воды КНР, в результате чего китайские моряки «предприняли необходимые меры, включая наблюдение, принуждение, перехват и выдворение филиппинских кораблей». О столкновении в китайском отчёте не упоминается.

Момент столкновения: съёмка с филиппинского патрульного катера, 11 августа 2025 г. AP Photo

Происшествие у рифа Скарборо стало очередным обострением противостояния в спорных водах Южно-Китайского моря.

На воды вокруг рифа Скарборо претендуют КНР, Филиппины и Тайвань. Эта акватория богата рыбой и морепродуктами, а на дне разведаны крупные залежи углеводородов.

При этом в Маниле открыто выражают обеспокоенность тем, что в случае Китайско-Тайваньского вооружённого конфликта Филиппины тоже окажутся втянуты в него — именно из-за трёхсторонних претензий на атолл Скарборо.