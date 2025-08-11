РЕКЛАМА

Президент США Дональд Трамп продлил «тарифное перемирие» с Китаем ещё на 90 дней. В понедельник, всего за несколько часов до истечения срока предыдущего соглашения, он подписал указ о продлении его действия.

Без этого указа пошлины на китайский импорт в США выросли бы до 145%.

Ранее МИД КНР выразил надежду на то, что Вашингтон будет стремиться к позитивным результатам «на основе равенства, уважения и взаимной выгоды».

В апреле этого года Дональд Трамп грозил ввести пошлины на китайскую продукцию в размере 245%. Китай ответил собственным набором пошлин, которые предварительно установил на уровне 125%.

Однако в начале мая Пекин и Вашингтон договорились о 90-дневном «перемирии» ради того, чтобы провести переговоры и выяснить позиции друг друга.

В прошлом месяце китайские и американские делегации встречались в Стокгольме; предполагается, что именно там и было принято решение продлить «перемирие» ещё на три месяца.

По данным американских СМИ, чиновники Белого дома выражают оптимизм и не исключают, что окончательное торговое соглашение может быть заключено в ближайшие 90 дней.

Дональд Трамп, однако, высказывался по этому поводу максимально неопределённо, хотя и высоко оценил действия Китая и лично его лидера Си Цзиньпина.

Торговая война между странами, совокупный ВВП которых в прошлом году составлял почти 50 миллиардов долларов, уже потрясла фондовые рынки и может привести к очень тяжёлым последствиям глобального масштаба.