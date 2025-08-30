Апелляционный суд США признал глобальные пошлины Трампа неконституционными

Федеральный апелляционный суд США в пятницу постановил, что президент Дональд Трамп не имел законного права вводить масштабные пошлины, посчитав, что Трамп превысил свои полномочия в соответствии с законом о чрезвычайных полномочиях.

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Однако постановление Апелляционного суда США по федеральному округу оставило их в силе до середины октября, предоставив администрации время для подачи апелляции в Верховный суд.

Реагируя на решение суда, Трамп пообещал поступить именно так. "Если оставить это решение в силе, оно буквально уничтожит Соединенные Штаты Америки", - написал он на своей странице в социальной сети Truth.

Пятничное постановление рассматривается как серьезный юридический удар, который в основном подтвердил майское решение специализированного федерального торгового суда в Нью-Йорке.

Это решение также осложняет амбиции Трампа, стремящегося в одиночку полностью перекроить десятилетия американской торговой политики. Пошлины Трампа и то, как неустойчиво он их вводит, потрясли мировые рынки, оттолкнули торговых партнеров и союзников США, вызвали опасения по поводу роста цен и замедления экономического роста.

Решение суда касается пошлин, которые Трамп в апреле наложил почти на всех торговых партнеров США, а также пошлин, введенных им до этого в отношении Китая, Мексики и Канады.

2 апреля Трамп ввел так называемые ответные пошлины в размере до 50% для стран, с которыми у США дефицит торгового баланса, и базовые пошлины в размере 10% почти для всех остальных.

Позже американский лидер приостановил действие взаимных тарифов на 90 дней, чтобы дать странам время на переговоры о заключении торговых соглашений с Соединенными Штатами и снизить барьеры на пути американского экспорта. Некоторые из них так и сделали - в том числе Великобритания, Япония и Европейский союз - и согласились на однобокие сделки с Трампом, чтобы избежать еще больших пошлин.

Президент Дональд Трамп выступает во время мероприятия по объявлению новых пошлин в Розовом саду Белого дома, 2 апреля 2025 года, Вашингтон.. Mark Schiefelbein/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Претендуя на чрезвычайные полномочия действовать без одобрения Конгресса, Трамп обосновал введение налогов в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года, объявив многолетний торговый дефицит Соединенных Штатов "чрезвычайной ситуацией в стране".

В феврале он использовал этот закон для введения пошлин против Канады, Мексики и Китая, заявив, что нелегальный поток иммигрантов и наркотиков через границу США представляет собой чрезвычайную ситуацию и что эти три страны должны сделать больше, чтобы остановить его.

Конституция США наделяет Конгресс полномочиями устанавливать налоги, в том числе пошлины. Но законодатели постепенно позволили президентам взять на себя больше полномочий по торговым сборам, и Трамп этим воспользовался.

В пятницу федеральный апелляционный суд написал в своем решении, что "представляется маловероятным, что Конгресс намеревался ... предоставить президенту неограниченные полномочия по введению пошлин".

В своем несогласии судьи пришли к выводу, что закон 1977 года, позволяющий принимать чрезвычайные меры, "не является неконституционным делегированием законодательных полномочий в соответствии с решениями Верховного суда", которые позволили законодательным органам наделить президента некоторыми полномочиями по установлению пошлин.

Однако администрация Трампа может также применить пошлины на основании другого закона - раздела 232 Закона о расширении торговли от 1962 года, как это было сделано с пошлинами на иностранную сталь, алюминий и автомобили.