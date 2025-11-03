Трамп заявил, что на данном этапе не рассматривает вопрос поставок Украине ракет "Томагавк"

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не рассматривает возможность предоставления Украине дальнобойных ракет "Томагавк". Трамп также отметил, что может "изменить решение", но пока его ответ остается отрицательным.

Об этом глава Белого дома заявил, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета Air Force One. Ранее Трамп заявлял, что не хочет эскалации войны и что ракеты "Томагавк" нужны США для обеспечения собственной безопасности. При этом днях американский телеканал CNN со ссылкой на источники в США и Европе сообщил, что Пентагон дал Белому дому "зеленый свет" на поставку Украине ракет "Томагавк" после оценки, что это не повлияет негативно на запасы США, оставив окончательное политическое решение в руках президента Дональда Трампа.

Журналисты спросили Трампа о "последней капле" в отношении президента России Владимира Путина.

"Последней капли не будет. Иногда сторонам надо дать воевать. И они воюют. Для Путина это тяжелая война. Он потерял много солдат, возможно, миллион. Но и для Украины боевые действия являются тяжелыми".

Ракеты Tomahawk, являющиеся ключевой частью арсенала США, имеют дальность действия от 1600 до 2500 километров и мощную боеголовку весом от 400 до 450 килограммов. В настоящее время Украина полагается на ракеты западного производства, такие как Storm Shadow, с дальностью около 250 километров, для противостояния российской военной агрессии.

В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев получил от Германии системы ПВО "Пэтриот" и поблагодарил канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

"У Украины теперь есть больше систем "Патриот" . Я благодарю канцлера Мерца, я благодарю Германию и всех, кто помогает – наши договоренности выполнены. Больше систем "Патриот" теперь находится в Украине и вводится в эксплуатацию", - заявил украинский лидер.

По его словам, для защиты ключевых объектов инфраструктуры и городов на всей территории Украины необходимо больше систем.

Зеленский также поблагодарил украинских военных "за долгосрочные санкции против России".

"Охват этих санкций расширяется, как и потери российской военной машины. Более того, мы все чаще используем не только украинские беспилотники, но и наши собственные ракеты. Они показывают очень хорошие результаты", - заявил Зеленский.

В Кремле заявляют о недопустимости поставок ракет " Томагавк" Украине.