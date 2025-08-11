Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Пять журналистов "Аль-Джазиры" погибли в результате израильского удара по городу Газа

На этом недатированном недавнем снимке, сделанном на основе видеозаписи, транслируемой катарским телеканалом "Аль-Джазира", изображен корреспондент телеканала в Газе на арабском языке Анас аль-Шариф.
На этом недатированном недавнем снимке, сделанном на основе видеозаписи, транслируемой катарским телеканалом "Аль-Джазира", изображен корреспондент телеканала в Газе на арабском языке Анас аль-Шариф. Авторское право  AP/AP
Авторское право AP/AP
By Jerry Fisayo-Bambi
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

Командование ЦАХАЛ подтвердило, что мишенью был корреспондент "Аль-Джазиры" Анас аш-Шариф. Израильтяне утверждают, что он возглавлял "террористическую ячейку ХАМАС". Ранее аш-Шариф и медиасеть опровергали эти утверждения.

РЕКЛАМА

Известный корреспондент "Аль-Джазиры" Анас аш-Шариф погиб в результате целенаправленного израильского авиаудара, нанесённого в воскресенье по больничному комплексу "Аш-Шифа" в городе Газа. Об этом телекомпания и представители больницы сообщили в понедельник.

Кроме Аш-Шарифа погибли также ещё один журналист "Аль-Джазиры" Мохамед Курейка и три оператора. Работавшие в "Аш-Шифе" медики рассказали, что удар пришёлся по палатке для журналистов за стенами аварийного здания больницы, повреждённого в результате атаки, жертвмаи которой стали ещё три человека.

Израильские военные подтвердили, что их целью был аш-Шариф, заявив, что он был лидером ячейки ХАМАС, выдающим себя за журналиста. Аш-Шариф и "Аль-Джазира" ранее это отрицали.

ЦАХАЛ разместил разведданные и документы, найденные в Газе, которые напрямую связывают Аш-Шарифа с ХАМАС.

Военные также заявили, что корреспондент "руководил ракетными обстрелами израильского гражданского населения и войск ЦАХАЛ".

Удар был нанесен менее чем через год после того, как представители израильской армии впервые обвинили аш-Шарифа и других журналистов "Аль-Джазиры" в принадлежности к боевым группировкам ХАМАС и "Исламский джихад".

В видеоролике от 24 июля представитель израильской армии Авичай Адраи раскритиковал базирующуюся в Катаре телекомпанию и обвинил аш-Шарифа в принадлежности к военному крылу ХАМАС.

В прошлом месяце Комитет по защите журналистов (CPJ) выразил обеспокоенность по поводу его безопасности, заявив, что он стал мишенью "клеветнической кампании израильских военных". В воскресенье телеканал "Аль-Джазира" осудил нападение, назвав его "целенаправленным убийством".

Аш-Шариф, известный 28-летний арабский корреспондент "Аль-Джазиры", активно освещал войну в Газе изнутри сектора в условиях продолжающегося запрета на деятельность СМИ, введённого Израилем.

Related

Вскоре после смерти Анаса аш-Шарифа на его аккаунте X появилось последнее сообщение, которое, судя по всему, было написано его другом.

В нем корреспондент "Аль-Джазиры" в своем "завещании и последнем послании" заявил, что он "приложил все усилия и все силы, чтобы быть поддержкой и голосом для своего народа".

"Я ни одного дня не колебался, чтобы передать правду такой, какая она есть, без искажений и фальсификаций", - написал 28-летний корреспондент.

Аш-Шариф и другие журналисты, убитые в воскресенье, стали последними жертвами конфликта, который наблюдатели называют самым смертоносным для журналистов за последнее время.

По данным Комитета по защите журналистов, с начала войны между Израилем и ХАМАС в октябре 2023 года было убито около 186 журналистов.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

Полиция нашла мать девочки, тело которой было обнаружено на пляже в Греции неделю назад

Загадочная смерть маленькой девочки, найденной на пляже в Греции: расследование не дает результата

Жители испанского города Катарроха призывают к отставке регионального правительства