Пять журналистов "Аль-Джазиры" погибли в результате израильского удара по городу Газа

РЕКЛАМА

Известный корреспондент "Аль-Джазиры" Анас аш-Шариф погиб в результате целенаправленного израильского авиаудара, нанесённого в воскресенье по больничному комплексу "Аш-Шифа" в городе Газа. Об этом телекомпания и представители больницы сообщили в понедельник.

Кроме Аш-Шарифа погибли также ещё один журналист "Аль-Джазиры" Мохамед Курейка и три оператора. Работавшие в "Аш-Шифе" медики рассказали, что удар пришёлся по палатке для журналистов за стенами аварийного здания больницы, повреждённого в результате атаки, жертвмаи которой стали ещё три человека.

Израильские военные подтвердили, что их целью был аш-Шариф, заявив, что он был лидером ячейки ХАМАС, выдающим себя за журналиста. Аш-Шариф и "Аль-Джазира" ранее это отрицали.

ЦАХАЛ разместил разведданные и документы, найденные в Газе, которые напрямую связывают Аш-Шарифа с ХАМАС.

Военные также заявили, что корреспондент "руководил ракетными обстрелами израильского гражданского населения и войск ЦАХАЛ".

Удар был нанесен менее чем через год после того, как представители израильской армии впервые обвинили аш-Шарифа и других журналистов "Аль-Джазиры" в принадлежности к боевым группировкам ХАМАС и "Исламский джихад".

В видеоролике от 24 июля представитель израильской армии Авичай Адраи раскритиковал базирующуюся в Катаре телекомпанию и обвинил аш-Шарифа в принадлежности к военному крылу ХАМАС.

В прошлом месяце Комитет по защите журналистов (CPJ) выразил обеспокоенность по поводу его безопасности, заявив, что он стал мишенью "клеветнической кампании израильских военных". В воскресенье телеканал "Аль-Джазира" осудил нападение, назвав его "целенаправленным убийством".

Аш-Шариф, известный 28-летний арабский корреспондент "Аль-Джазиры", активно освещал войну в Газе изнутри сектора в условиях продолжающегося запрета на деятельность СМИ, введённого Израилем.

Вскоре после смерти Анаса аш-Шарифа на его аккаунте X появилось последнее сообщение, которое, судя по всему, было написано его другом.

В нем корреспондент "Аль-Джазиры" в своем "завещании и последнем послании" заявил, что он "приложил все усилия и все силы, чтобы быть поддержкой и голосом для своего народа".

"Я ни одного дня не колебался, чтобы передать правду такой, какая она есть, без искажений и фальсификаций", - написал 28-летний корреспондент.

Аш-Шариф и другие журналисты, убитые в воскресенье, стали последними жертвами конфликта, который наблюдатели называют самым смертоносным для журналистов за последнее время.

По данным Комитета по защите журналистов, с начала войны между Израилем и ХАМАС в октябре 2023 года было убито около 186 журналистов.