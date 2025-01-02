Палестина запрещает работу "Аль-Джазиры" на Западном берегу из-за "подстрекательских материалов"

Решение Палестины о приостановке деятельности финансируемой Катаром сети было принято спустя несколько месяцев после того, как Израиль закрыл два ее офиса, заявив, что она является "рупором ХАМАС".

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Палестинская автономия приостановила работу телеканала "Аль-Джазира" на оккупированном Западном берегу, спустя несколько месяцев после того, как Израиль закрыл его офис в Рамаллахе по соображениям национальной безопасности.

Решение о замораживании работы канала было принято в среду из-за "подстрекательских материалов", сообщает палестинское информационное агентство Wafa.

Палестинские власти также обвинили телеканал в "сообщениях, которые вводят в заблуждение и разжигают вражду".

Палестинская автономия уже запретила "Аль-Джазире" вести репортажи из Дженина, провинции на севере Западного берега, где палестинские силы безопасности недавно вели бои с палестинскими вооруженными группировками, связанными с ХАМАС.

В ответ на приостановку вещания на Западном берегу канал обвинил палестинскую администрацию в "попытке скрыть правду о событиях на оккупированных территориях, особенно о том, что происходит в Дженине и его лагерях".

В заявлении, опубликованном в четверг, "Аль-Джазира" заявила, что она "шокирована этим решением", и призвала власти Палестины отменить его.

"Аль-Джазира" добавила, что власти Палестины "несут полную ответственность за безопасность и защиту" сотрудников канала на Западном берегу.

Канал подчеркивает, что это решение не помешает ей продолжать профессиональное освещение событий и событий на Западном берегу.

Остается неясным, как долго продлится запрет.

Последний удар по "Аль-Джазире" был нанесен через несколько месяцев после того, как израильские войска совершили налет на ее офисы на Западном берегу, захватив оборудование и приказав закрыть бюро.

Сентябрьский рейд в Рамаллахе, палестинском городе на Западном берегу, последовал за решением Израиля, принятым в мае, запретить "Аль-Джазире" работать в стране.

Министр связи Израиля Шломо Кархи назвал телеканал "рупором ХАМАС и "Хезболлах"", что телеканал категорически отрицает.

Отношения "Аль-Джазиры" с израильскими властями стали более напряженными после гибели журналистки Ширин абу Акле в Дженине в мае 2022 года. Израильская армия признала, что существует "высокая вероятность" того, что она была убита одним из ее солдат.

Сеть продолжает освещать ситуацию в Газе, где с момента объявления Израилем войны ХАМАС после смертоносных терактов 7 октября погибло более 45 000 палестинцев.

За последние 15 месяцев на Западном берегу реки Иордан возросла напряженность в отношениях между израильскими поселенцами и палестинцами.