Палестина запрещает работу "Аль-Джазиры" на Западном берегу из-за "подстрекательских материалов"

Решение Палестины о приостановке деятельности финансируемой Катаром сети было принято спустя несколько месяцев после того, как Израиль закрыл два ее офиса, заявив, что она является "рупором ХАМАС".
Палестинская автономия приостановила работу телеканала "Аль-Джазира" на оккупированном Западном берегу, спустя несколько месяцев после того, как Израиль закрыл его офис в Рамаллахе по соображениям национальной безопасности.
Решение о замораживании работы канала было принято в среду из-за "подстрекательских материалов", сообщает палестинское информационное агентство Wafa.
Палестинские власти также обвинили телеканал в "сообщениях, которые вводят в заблуждение и разжигают вражду".
Палестинская автономия уже запретила "Аль-Джазире" вести репортажи из Дженина, провинции на севере Западного берега, где палестинские силы безопасности недавно вели бои с палестинскими вооруженными группировками, связанными с ХАМАС.
В ответ на приостановку вещания на Западном берегу канал обвинил палестинскую администрацию в "попытке скрыть правду о событиях на оккупированных территориях, особенно о том, что происходит в Дженине и его лагерях".
В заявлении, опубликованном в четверг, "Аль-Джазира" заявила, что она "шокирована этим решением", и призвала власти Палестины отменить его.
"Аль-Джазира" добавила, что власти Палестины "несут полную ответственность за безопасность и защиту" сотрудников канала на Западном берегу.
Канал подчеркивает, что это решение не помешает ей продолжать профессиональное освещение событий и событий на Западном берегу.
Остается неясным, как долго продлится запрет.
Последний удар по "Аль-Джазире" был нанесен через несколько месяцев после того, как израильские войска совершили налет на ее офисы на Западном берегу, захватив оборудование и приказав закрыть бюро.
Сентябрьский рейд в Рамаллахе, палестинском городе на Западном берегу, последовал за решением Израиля, принятым в мае, запретить "Аль-Джазире" работать в стране.
Министр связи Израиля Шломо Кархи назвал телеканал "рупором ХАМАС и "Хезболлах"", что телеканал категорически отрицает.
Отношения "Аль-Джазиры" с израильскими властями стали более напряженными после гибели журналистки Ширин абу Акле в Дженине в мае 2022 года. Израильская армия признала, что существует "высокая вероятность" того, что она была убита одним из ее солдат.
Сеть продолжает освещать ситуацию в Газе, где с момента объявления Израилем войны ХАМАС после смертоносных терактов 7 октября погибло более 45 000 палестинцев.
За последние 15 месяцев на Западном берегу реки Иордан возросла напряженность в отношениях между израильскими поселенцами и палестинцами.