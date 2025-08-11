В Южной Европе снова стоит "красная" жара

В Европе снова поднялась температура. В воскресенье в 42 департаментах Франции было объявлено оранжевое предупреждение о жаре, но худшее еще впереди, поскольку ее пик ожидается в понедельник и вторник.

По данным французского метеорологического агентства "Метео Франс", с понедельника в 46 департаментах объявлен оранжевый уровень опасности, а в самых южных районах Франции, таких как Эро, температура будет достигать 40 градусов и выше. В соседнем департаменте Од совсем недавно бушевал один из самых сильных лесных пожаров за последние 50 лет.

В Варе и южных частях департаментов Ардеш и Дром также ожидается температура до 40 градусов.

"Красная" тревога на Тенерифе из-за надвигающейся калимы

На юге Испании страдают как материковая часть, так и острова. Тревогу объявили 15 автономных сообществ, включая Канарские острова, где температура достигла 40 градусов на большей части архипелага.

К жаре добавляется еще и то, что на острова надвигается калима - здесь так называют горячий сухой ветер со стороны пустыни Сахара, который снижает видимость и может вызывать дискомфорт при дыхании.

В связи с этим Агентство по чрезвычайным ситуациям Канарских островов объявило предварительную тревогу для острова Тенерифе, наряду с красным предупреждением о жаре, объявленным на воскресенье.

На северо-западе материковой части Испании, в Леоне, бушуют шесть пожаров, два из которых особенно серьезны из-за близости к населенным пунктам. В настоящее время они держат в состоянии тревоги всю провинцию.

В городе Йерес около тридцати жителей были эвакуированы, поскольку пожар приблизился к населенным пунктам. Эта ситуация заставила региональное правительство Кастилии и Леона объявить второй уровень опасности. Пожар в Йересе непосредственно угрожает объекту Всемирного наследия Лас-Медулас, древнему римскому золотому руднику.

Португалия взяла пожары под контроль, но сохраняет бдительность

Служба гражданской обороны Португалии повысила уровень готовности до максимального в это воскресенье из-за жары и высокого риска возникновения пожаров. Ожидается, что повышенная готовность сохранится до полуночи среды.

Районы Браганса и Вила-Реал на севере страны будут находиться под красным предупреждением. Визеу, Гуарда и Каштелу-Бранку, Порталегри, Эвора и Бежа - под оранжевым, а остальные районы - под желтым.

В воскресенье утро наступило с небольшим облегчением после ночи сражений с огнем в Моймента-да-Бейра и Транкозу, в округе Визеу. На месте происшествия работали более 750 пожарных. Эти два очага возгораний удалось локализовать к 10 часов утра, но вспышки продолжались.

В Вила-Реале было зафиксировано два пожара с несколькими активными фронтами, на место прибыло 700 пожарных.

В центральном регионе пожар вспыхнул в Пенакове, туда на борьбу со стихией было брошено восемь воздушных средств и почти 250 пожарных.