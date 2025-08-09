Украина "не будет дарить свою землю оккупанту", заявил президент Украины Владимир Зеленский после того, как президент США Дональд Трамп ранее предположил, что мирное соглашение между Киевом и Москвой может включать "некоторый обмен территориями".

Российское предложение о прекращении огня включает обмен украинских территорий Донецкой и Луганской областей на полное прекращение огня.

Со ссылкой на двух европейских чиновников, знакомых с вопросом, газета Wall Street Journal сообщила в субботу, что украинские и европейские чиновники ответили на предложение России о прекращении огня встречным предложением.

В проекте, представленном вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, госсекретарю Марко Рубио, посланнику по Украине Киту Келлогу и Стиву Уиткоффу, говорится о том, что Украина и Европа должны участвовать в любых переговорах с Россией, а также содержится требование о прекращении огня до начала дальнейших действий.

По словам чиновников, это предложение было выдвинуто на встрече с высшими должностными лицами США в Великобритании в субботу.

Это произошло после того, как в пятницу Трамп заявил, что он встретится с Владимиром Путиным, даже если российский лидер не станет встречаться с Зеленским. Встреча Трампа и Путина, запланированная на следующую пятницу на Аляске, рассматривается как потенциальный прорыв в более чем трехлетней войне.

Зеленский отверг запланированный саммит, предупредив, что любые переговоры о прекращении войны в Украине должны проходить при участии Киева.

Он подчеркнул, что Украина не даст России второй попытки раздела ее территорий, а война должна закончиться достойным миром.

"Тактику Путина все хорошо видят: он боится санкций и делает все, чтобы соскочить с них, он хочет обменять паузу в войне, убийствах на легализацию оккупации нашей земли, - сказал Зеленский в вечернем обращении в субботу. - Хочет уже во второй раз получить территориальную добычу. Ему дали взять Крым, и это привело к оккупации в Донецкой и Луганской областях. Он не получил превентивного наказания, когда собрал контингент на наших границах – это привело к полномасштабной войне и оккупации еще частей Украины.

Сейчас Путин хочет, чтобы ему простили захват юга нашей Херсонщины, Запорожья, полной территории Луганщины, Донецкой области, Крыма. Эту вторую попытку раздела Украины России мы не дадим. Зная Россию – где вторая, там и третья. Поэтому стоим твердо на четких украинских позициях. Мы должны закончить войну достойным миром, который будет основан на четкой надежной архитектуре безопасности. Партнеры готовы нам в этом помогать".

Европейские лидеры встали на сторону Зеленского, опубликовав заявления в социальных сетях.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "будущее Украины не может быть решено без украинцев", в своем посте на сайте X, добавив, что "европейцы также должны быть частью решения, поскольку их собственная безопасность находится под угрозой".

Премьер-министр Испании Педро Санчес поддержал эти настроения, добавив, что "нужно достичь справедливого и прочного мира, который уважает независимость и суверенитет Украины".

Зеленский также пообщался с президентом Финляндии Александром Стуббом, поблагодарив его за поддержку. "Украина и Финляндия имеют самые протяженные границы с Россией в Европе, и наш народ хорошо знает, какие угрозы это несет", - написал он в своем сообщении на сайте X.

Война продолжается

Тем временем Россия продолжила обстрелы Украины: два человека погибли и 16 получили ранения, когда российский беспилотник ударили по микроавтобусу в пригороде Херсона в субботу. Еще два человека были убиты в результате попадания российского беспилотника в их автомобиль в Запорожской области.

Российские войска также обстреляли Харьков беспилотниками. Один из них попал в мебельный магазин и ранил пять человек, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Среди раненых была 17-летняя девушка, три женщины были госпитализированы с осколочными ранениями.

ВВС Украины заявили, что перехватили 16 из 47 российских беспилотников, запущенных за ночь, а 31 беспилотник поразил цели в 15 различных точках. Они также заявили, что сбили одну из двух ракет, выпущенных Россией.

Министерство обороны России заявило, что его ПВО сбила 97 украинских беспилотников над Россией и Черным морем за ночь и еще 21 - в субботу утром.