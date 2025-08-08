Россия создала "онлайн-каталог" украденных из Украины детей для усыновления

Российские оккупационные власти в Луганской области Украины создали онлайн "каталог" украинских детей, предлагая их для принудительного "усыновления" через отдел образования.

База данных включает 294 украинских ребенка, которые отсортированы и разделены на категории, чтобы пользователи могли "фильтровать" их по возрасту, полу и физическим характеристикам, таким как цвет глаз и волос.

Дети рекламируются по чертам характера, некоторые из них описываются как "послушные" или "спокойные".

Во многих случаях дети описываются как "вежливые и уважительные по отношению к взрослым", "дисциплинированные", "неконфликтные" или "на них можно положиться при выполнении заданий".

Пользователи также могут "фильтровать" поиск по предпочтительной форме опеки, такой как усыновление или приемная семья.

Российская база данных описывает детей, внесенных в нее, как "сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".

Николай Кулеба, генеральный директор организации "Спасти Украину" (SaveUkraine), говорит, что большинство детей из этого "каталога" родились в Луганской области Украины до ее оккупации Россией и имели украинское гражданство.

"Родители некоторых из них были убиты оккупационными властями, другим просто выдали российские удостоверения личности, чтобы узаконить их похищение".

Кулеба говорит, что многие дети, выросшие на территориях, оккупированных после первого вторжения России в 2014 году, включая Крым и части восточных областей Украины - Донецкой и Луганской, - были "систематически депортированы и переданы российским семьям в Москве и других российских регионах".

"Это не новая тактика. С 2014 года украинские дети появляются в российских базах данных по усыновлению. Однако с 2022 года эта практика стала повсеместной и систематической", - заявил Кулеба на платформе X.

Он добавил, что сначала российские власти пытались замести следы, закрывая реестры и стирая упоминания, но "сейчас притворство сошло на нет".

"Россия уже даже не пытается это скрыть. Украинские сироты выставлены на продажу, как товары на онлайн-рынке".

Кулеба назвал это "торговлей детьми, спонсируемой государством", добавив, что российские власти обновили законы, чтобы иметь возможность изменять фамилии и дни рождения детей.

Глава организации SaveUkraine заявил, что Россия "упростила" систему до такой степени, что "украинского ребенка теперь можно эффективно "заказать" через Интернет" и "лишить его личности, выдать российский паспорт и подвергнуть идеологическому контролю" одним щелчком мыши.

Кулеба также сделал резкое предупреждение о том, что платформа подвергает детей значительным опасностям, включая сексуальную эксплуатацию, торговлю людьми, незаконное усыновление и торговлю людьми с целью извлечения органов.

Насильственная депортация украинских детей Россией

На сегодняшний день Украине удалось подтвердить факт депортации Россией более 19 500 детей. Это те дети, по которым собрана подробная информация - известно их место жительства в Украине и территориальное расположение в России.

Только более 1350 детей были возвращены, и каждое возвращение происходит при посредничестве третьей стороны, в частности Катара, ЮАР и Ватикана.

Реальная цифра, скорее всего, гораздо выше.

Гуманитарная исследовательская лаборатория Йельского университета называет цифру депортированных украинских детей ближе к 35 000. В Кремле утверждают, что Россия "вывезла" 700 000 детей.

Американский аналитический центр Institute for the Study of War (ISW) заявил, что кража детей была одним из приоритетов президента России Владимира Путина, ссылаясь на разоблачения украинских правозащитников.

ISW обнаружил кремлевские документы от 18 февраля 2022 года, в которых излагались планы по изъятию украинских детей из детских домов в оккупированных Луганской и Донецкой областях и вывозу их в Россию под видом "гуманитарной эвакуации".

В ходе стамбульских переговоров между Украиной и Россией киевская делегация передала России список насильственно депортированных детей.

Киев хочет, чтобы Москва вернула их в Украину, подтверждая свою приверженность возвращению насильственно депортированных детей как одному из ключевых аспектов возможного прекращения огня и мирного соглашения в долгосрочной перспективе.

"Если Россия действительно привержена мирному процессу, то возвращение хотя бы половины детей из этого списка будет положительным", - заявил глава украинской делегации Рустем Умеров.

Глава российской делегации Владимир Мединский продемонстрировал список, в котором указаны имена 339 похищенных украинских детей.

Представитель Кремля обвинил Украину в том, что она "устраивает шоу на тему потерянных детей, рассчитанное на добросердечных европейцев". По его словам, Киев пытается "выдавить слезу, поднимая эту тему".

Источники Euronews, знакомые с этим аспектом переговоров, утверждают, что Москва точно знает, где находится каждый ребенок из этого списка.