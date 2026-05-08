Кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы в Москве?

Парад Победы в Москве медленно, но верно превращается в небольшую частную вечеринку, а не в грандиозную демонстрацию военной мощи России, как это было раньше.

На субботнем параде в честь Дня Победы не только не будет военной техники и курсантов, что в Кремле объяснили "текущей оперативной обстановкой", но и почти не будет гостей.

Так кто же те немногие, кто появится на параде 9 мая, несмотря на риски для безопасности со стороны Украины и репутационный ущерб с возможными атаками Киева или без них?

Российские военнослужащие маршируют по Красной площади перед репетицией военного парада в честь Дня Победы в Москве, 29 апреля 2026 AP Photo

От президентов США до оккупационных властей

Когда после распада Советского Союза в 1991 году расцвели связи России с Западом, многие западные лидеры посетили празднование Дня Победы.

В 1995 году среди гостей были президент США Билл Клинтон, премьер-министр Великобритании Джон Мейджор и премьер-министр Канады Жан Кретьен.

Президент США Джордж Буш-старший присутствовал на параде в честь Дня Победы в 2005 году вместе с лидерами Франции, Германии и другими главами государств, а канцлер Германии Ангела Меркель была на Красной площади во время парада в 2010 году.

Однако после аннексии Крыма в 2014 году и начала войны на востоке Украины, связи Кремля с Западом ухудшились и западные лидеры перестали появляться на мероприятии. И хотя после начала полномасштабной войны в начале 2022 года список гостей стал еще короче, таким коротким, как в 2026 году, он не был никогда, отмечают наблюдатели.

Среди тех, кого ждут на Красной площади в субботу, всего два международных лидера: президент Лаоса Тхонглун Сисулит и верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим.

Словацкий премьер Роберт Фицо приедет в Москву, но планирует пропустить парад. Заместитель министра иностранных дел Словакии Растислав Хованец подтвердил, что Фицо не будет присутствовать на параде, и сказал, что он может воспользоваться возможностью передать президенту РФ Владимиру Путину послания от президента Украины Владимира Зеленского.

Среди тех, кто не может пропустить парад, — российские оккупационные власти, назначенные Москвой для управления оккупированными Россией территориями. Впрочем, этих гостей вряд ли можно назвать "иностранными" или даже "лидерами".

Свое присутствие подтвердили также Бадра Гунба из Республики Абхазия и Алан Гаглоев из Южной Осетии.

Москва получила полный контроль над Абхазией и Южной Осетией после вторжения в Грузию в 2008 году и с тех пор сохраняет военное присутствие в обоих регионах. Эти территории официально признаны неотъемлемыми частями Грузии и вместе составляют 20% ее международно признанной территории.

Как и каждый год, на мероприятии будет присутствовать и белорусский лидер Александр Лукашенко. Он никогда не пропускал парад в честь Дня Победы, да и вообще любой другой повод для встречи с Владимиром Путиным.

Ни ЕС, ни США не признают Лукашенко законным президентом Беларуси, но это никогда не мешало самому надежному союзнику Путина сидеть на трибуне 9 мая.

Александр Лукашенко наблюдает за военным парадом в честь Дня Победы на Красной площади в Москве, Россия, 9 мая 2023 AP Photo

На параде будет присутствовать делегация Республики Сербской, которая входит в Боснию и Герцеговину, среди членов которой — бывший президент образования Милорад Додик.

Додик, боснийский сербский националист, который был одним из немногих европейских политиков, посетивших Москву для переговоров с Путиным после полномасштабного вторжения на Украину, в течение шести лет был лишен права занимать должности на родине, что означает, что он попадает в категорию "бывших лидеров" на параде.

Балканские эксперты окрестили Додика, который прославился своей любовью к вождению тракторов и других крупных транспортных средств, "Лакташенко" —шутливое сочетание его родного города и фамилии другого любителя тракторов, Лукашенко.

Те, кого будет не хватать больше всего

Что вы делаете, когда никто не приходит на вашу вечеринку? Вы говорите, что никого не приглашали.

Кремль настаивает на том, что те немногие гости, которые приедут, решили посетить парад "по собственной инициативе", утверждая, что никаких приглашений не рассылалось.

Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что никто из иностранных лидеров не был приглашен: "Мы сознательно не стали приглашать иностранных гостей на торжества, в отличие от прошлого года".

Но некоторые неявки задевают больше других.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не будет присутствовать на параде в честь Дня Победы в Москве. Он сам только что провел масштабное мероприятие: в начале недели в Ереване состоялись встреча Европейского политического сообщества и саммиты ЕС-Армения, сумел сделать то, что не удалось Путину — организовать выдающуюся демонстрацию международной поддержки Армении, собрав в армянской столице десятки иностранных лидеров.

Но Москву разозлил даже не импровизированный джем-сейшн Пашиняна с президентом Франции Эммануэлем Макроном, когда они вдвоем исполняли La Bohème Шарля Азнавура.

Дело в лидере, который осмелился появиться в Армении, речь идёт о президенте Украины Владимире Зеленском, ведь Армения долгое время считалась ближайшим союзником России на Южном Кавказе.

Владимир Зеленский и Никол Пашинян в Ереване, Армения, 4 мая 2026 года Nikol Pashinyan's office

Москва даже вызвала посла Армении в связи с визитом Зеленского, а МИД России возмущен "категорической неприемлемостью" предоставления Зеленскому трибуны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошла дальше, обвинив "дружественную, братскую страну" Армению в том, что она приютила у себя "террориста". "На чьей вы стороне истории?" - заявила Захарова на брифинге в министерстве.

Пашинян в ответ заявил, что Армения "не является союзником" России в её войне против Украины, и добавил, что не будет присутствовать на параде из-за предвыборной кампании перед парламентскими выборами, намеченными на 7 июня.

Праздник без протокола

Поскольку на параде не будет иностранных лидеров и тяжёлой военной техники, Москва решила не давать миру увидеть то, что осталось от её грандиозной демонстрации военной мощи.

Кремль теперь отказывается подпускать к себе иностранные СМИ, несмотря на ранее выданные аккредитации. Международным изданиям, которые все еще присутствуют в России, сообщили, что их аккредитации отозваны, сославшись на то, что Москва назвала "изменением формата мероприятия в связи со сложившейся ситуацией".

Полицейский катер патрулирует воды Москвы-реки в районе Красной площади во время репетиции военного парада в честь Дня Победы в Москве, Россия, четверг, 7 мая 2026 года, AP Photo

Это не относится к российским государственным СМИ, которые получат эксклюзивный доступ к "освещению парада", с оговоркой.

Согласно сообщениям в российских Telegram-каналах в пятницу, прямая трансляция парада будет отложена, это обычная практика для мероприятий, находящихся под угрозой безопасности, позволяющая телекомпаниям избежать показа кровавой бойни.

Чтобы предотвратить утечку несанкционированных репортажей за пределы официальной линии, за несколько дней до торжеств были введены жёсткие ограничения на доступ в интернет.

Фактор Украины: страх перед неизвестностью

После того как в среду Россия отвергла предложение Украины о перемирии, Киев предупредил Москву, что "ответит добром" на нападки Кремля.

Охваченная неопределенностью относительно того, что именно Киев может приготовить на 9 мая, Москва выступила с серией угроз не только в Украину, но и в европейские страны.

Министерство иностранных дел России призвало дипломатические представительства эвакуировать сотрудников из Киева в преддверии празднования Дня Победы в Москве из-за того, что Москва назвала "неизбежным ответным ударом" со стороны российских войск.

Несмотря на угрозы, иностранные правительства дали понять, что не планируют сокращать дипломатическое присутствие в Украине.

В четверг Владимир Зеленский заявил, что некоторые дружественные Москве страны обратились к Украине с просьбой сообщить о планах их официальных лиц посетить парад 9 мая в российской столице.

"Странное желание... в наши дни. Мы не рекомендуем этого делать", — сказал он, не давая дальнейших разъяснений относительно того, что может произойти в субботу, а что нет.