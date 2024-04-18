By Euronews

В Москве и Баку подтвердили, что Россия начала выводить военных из Нагорного Карабаха. Российский силы находились в регионе с осени 2020 года. Их статус был определен как миротворческий.

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Россия начала вывод военных из Нагорного Карабаха. Информацию подтвердили в Москве и Баку. Российские силы находились в регионе по договоренности между Баку, Ереваном и Москвой с осени 2020 года. Их статус был определен как миротворческий.

В 2023 году Азербайджан провел в регионе военную операцию. Порядка 120 тысяч человек, практически все армянское население, были вынуждены покинуть свои дома. Карабах перешел под контроль Баку.

В Армении исход армян из Карабаха назвали этнической чисткой, проведенной Баку. В Азербайджане заявляли, что опасность армянам не угрожала.

По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, российским миротворцам не удалось защитить гражданское население региона.

В Москве утверждают, что благодаря российским военным, удалось избежать его массовой гибели.