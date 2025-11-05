Движение в аэропорту Брюсселя было приостановлено из-за обнаружения беспилотников

Все воздушные рейсы в брюссельский аэропорт Завентем и из него были временно приостановлены во вторник вечером после сообщения о пролете беспилотников над аэродромом.

"По соображениям безопасности все воздушное движение временно прекращено", - заявил во вторник вечером Курт Вервиллиген, представитель компании Skeyes, отвечающей за гражданское воздушное пространство Бельгии.

Первый беспилотник был замечен около 8 часов вечера по местному времени, в результате чего рейсы были перенаправлены в другие аэропорты. После того, как спустя два часа аэропорт открылся, он практически сразу был вновь закрыт из-за пролета второго беспилотника.

По состоянию на утро среды аэропорт возобновил вылет и прием рейсов, хотя многие рейсы на вылет были отменены.

И НАТО, и Европейский союз были приведены в состояние повышенной готовности после серии нарушений воздушного пространства, предположительно, со стороны России, за последние недели.

В конце сентября, после того как российские истребители вторглись в воздушное пространство Эстонии, а российские беспилотники были сбиты над Польшей, НАТО направила Москве предупреждение, заявив, что будет использовать все средства для защиты от любых дальнейших нарушений воздушного пространства.

Сотрудники проходят через пустой терминал с табло отмененных рейсов в Брюссельском международном аэропорту в Завентеме, 14 октября 2025 года AP Photo

Инцидент, произошедший 10 сентября в Польше, стал первым прямым столкновением между страной НАТО и Россией с момента начала полномасштабного вторжения в Украину в начале 2022 года.

19 сентября Эстония заявила, что три российских истребителя МиГ-31 нарушили ее границы и 12 минут находились в ее воздушном пространстве.

В Кремле все обвинения отвергли.

Эти инциденты вызвали широкое беспокойство среди лидеров стран Европы, подняв вопросы о готовности альянса противостоять растущей российской угрозе.

После нарушения воздушного пространства Польши генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о создании программы "Восточный часовой", цель которой - сдержать дальнейшие российские вторжения и продемонстрировать солидарность с Польшей.

"Мы видим, как беспилотники нарушают наше воздушное пространство. Умышленно или нет, но это неприемлемо. Союзники выразили полную солидарность с Польшей. Очень важно противостоять агрессии и защищать каждого члена Альянса", - сказал глава НАТО.