Замороженные конфликты Европы

By Euronews

Почему дипломаты не могут урегулировать эти конфликты. Исчезнут ли эти "тлеющие" точки с карты Европы?

РЕКЛАМА

На европейском континенте остается немало так называемых "замороженных конфликтов", которые представляют угрозу безопасности в различных регионах.

Некоторые из них, возникшие на почве этнических или территориальных споров, длятся десятилетиями. При этом дипломатические усилия не всегда могут привести к окончательному разрешению этих конфликтов.

На этой карте мы видим часть из них: Косово, Кипр, Приднестровье, Абхазия и Южная Осетия, причем последние три начались не без участия России.

Абель Риу, политолог, президент Catalonia Global Institute

"Их принято называть "замороженными" или "тлеющими" конфликтами, особенно те, которые возникли или вспыхнули в контексте распада Советского Союза в период с конца 1980-х - начале 1990-х годов".

Игорь Лукес, профессор Бостонского университета

"Приднестровье - территория, которая не имеет никакого международного признания, кроме как со стороны России. Но, конечно, есть Абхазия и Южная Осетия, которые в глазах грузин являются частью суверенной территории Грузии. Последняя была фактически захвачена Путиным в 2008 году".

Размораживание конфликтов, в том числе на Ближнем Востоке, может оказать негативное влияние на противостояние российской агрессии в Украине.

Ведь у военной помощи, которую выделяет ей Запад, могут появиться и другие адресаты.

Абель Риу, политолог, президент Catalonia Global Institute

"Фактически, власти США уже объявили о предоставлении помощи в размере 2 млрд долларов. Но мы также можем увидеть, что часть помощи, которую Соединенные Штаты, возможно, обещали оказать Украине, может быть затронута или приостановлена из-за необходимости заняться этой срочной проблемой (война в Газе), которая, очевидно, со стратегической точки зрения для Соединенных Штатов может считаться гораздо более важной".

Эксперты призывают не упускать из виду эти укоренившиеся конфликты даже при наличии других неотложных ситуаций.

Абель Риу, президент Catalonia Global Institute

"Мы переживаем период обострения конкуренции на геополитическом уровне между региональными и глобальными державами, как старыми, консолидированными, так и формирующимися. И то, что это порождает, во многих случаях является особенно сдерживающим фактором для согласованного и мирного разрешения многих из этих конфликтов".