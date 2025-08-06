Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Трамп примет лидеров Армении и Азербайджана, они могут объявить о заключении мирного соглашения

Никол Пашинян и Ильхам Алиев на встрече в Абу-Даби, 10 июля 2025 года
Никол Пашинян и Ильхам Алиев на встрече в Абу-Даби, 10 июля 2025 года Авторское право  Azerbaijani Presidential Press Office via AP
Авторское право Azerbaijani Presidential Press Office via AP
By Euronews
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Президент США проведет в Вашингтоне встречу с лидерами Армении и Азербайджана, "направленную на достижение мира" в регионе

Президент США Дональд Трамп примет президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в пятницу, 8 августа, в Белом доме.

Эту информацию подтвердило в среду правительство Армении. "7-8 августа премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян посетит США, - говорится в сообщении в Telegram-канале кабмина. - В Вашингтоне премьер-министр Пашинян проведет двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом для углубления стратегического партнерства Армении и США, а также трехстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для содействия миру, процветанию и экономическому сотрудничеству в регионе".

Ранее о готовящейся встрече сообщила газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники. Издание отметило, что таким образом Трамп пытается стать посредником в заключении мирного соглашения между Ереваном и Баку, втянутыми в многолетний конфликт.

По данным The Washington Post, по результатам встречи может быть объявлено о заключении мирного соглашения.

13 марта МИД Армении сообщил, что текст мирного договора с Азербайджаном согласован обеими сторонами и Ереван готов обсудить предложения по месту и срокам подписания документа. Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что заключение соглашения возможно при выполнении ряда условий, включая прекращение обстрелов на границе и внесение поправок в Конституцию Армении, исключающих территориальные претензии к Баку. Кроме того, Азербайджан настаивает на официальном упразднении Минской группы ОБСЕ, которую Баку считает устаревшей структурой.

Ереван считает эти требованием во внутренние дела страны. Пашинян заявлял, что его правительство может инициировать в будущем принятие новой конституции.

Никол Пашинян и Ильхам Алиев на встрече в Абу-Даби
Никол Пашинян и Ильхам Алиев на встрече в Абу-Даби AP Photo

10 июля Алиев и Пашинян провели встречу в Абу-Даби, которая продлилась около 5 часов. Как сообщалось, одной из главных тем переговоров стал вопрос открытия так называемого Зангезурского коридора. Это проект транзитного маршрута через Сюникскую область Армении, который должен соединить основную часть Азербайджана с его Нахичеванской автономной республикой.

Ереван готов разрешить транзит по своей территории, но требует согласования ряда условий, в частности, определения его статуса и контроля за ним.

Одним из главных камней преткновения в отношениях между Азербайджаном и Арменией долгие годы была ситуация вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, которая была населена преимущественно армянами, но в советское время входила в состав Азербайджанской ССР. В сентябре 2023 года Азербайджан провел военную операцию, по итогам которой вернул под свой контроль всю территорию региона, а практически все армянское население его покинуло.

Поделиться Комментарии

