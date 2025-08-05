Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Администрация Трампа не будет наказывать штаты за бойкот Израиля

Президент Трамп выступает на заседании кабинета министров с Эриком Скоттом Тернером, Пэм Бонди, Марко Рубио и Питом Хегсетом в Белом доме, Вашингтон, вторник, 8 июля 2025 г.
Из перечня условий FEMA удалили пункт, обязывающий штаты поддерживать коммерческие связи с Израилем, чтобы иметь доступ к средствам из федеральных фондов для ликвидации последствий и защиты от стихийных бедствий.

Администрация Дональда Трампа отказалась от планов увязать выплаты Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) штатам и городам с их позицией по Израилю.

Ранее Министерство внутренней безопасности США (МНБ) включило в перечень условий для получения средств на ликвидацию последствий стихийных бедствий пункт, по которому штаты обязуются "не разрывать и не ограничивать коммерческие связи с израильскими компаниями". В противном случае, они не имеют права на финансирование.

Речь о фонде размером почти 2 миллиарда долларов, предназначенных для проведения поисково-спасательных операций, выплат заработных плат сотрудникам экстренных служб, преобретение спецоборудования и принятие различных превентивных мер.

МНБ непосредственно контролирует то, как агентство FEMA осуществляет финансирование. Пресс-секретарь министерства Триша Маклафлин в своём заявлении в понедельник отметила, что "гранты FEMA по-прежнему регулируются действующим законодательством и проводимой политикой, а не политическими лакмусовыми бумажками".

В понедельник пункт об обязательном поддержании коммерческих связей с Израилем с сайта Федерального агентства по управлению в ч/с был удалён без комментариев. Исчезла и формулировка о "запрещённом дискриминационном бойкоте".

Это, как полагают эксперты, знаменует некоторое смягчение тона администрации Трампа, которая пыталась наказывать местные органы власти, учреждения и частные компании за отход от официальной политики в отношении Израиля и "провления антисемитизма".

"В перечне FEMA нет ни одного требования, связанного с Израилем. Ни один штат не лишался финансирования, и не было выдвинуто никаких новых условий", - написал позже Департамент внутренней безопасности в сообщении на сайте X.

"Министерство внутренней безопасности будет соблюдать все антидискриминационные законы и политику, в том числе в отношении движения BDS (Boycott, Divestment and Sanctions, "Бойкот, изоляция и санкции" - прим. ред.), которое прямо основано на антисемитизме. Те, кто занимается расовой дискриминацией, не должны получать ни одного доллара федерального финансирования", - также говорится в заявлении.

Решение тихо убрать этот пункт было принято после того, как различные американские СМИ обрушились на департамент с критикой, обвинив его в политизированности и в навязывании произраильской позиции.

Всё это происходит на фоне усиливающегося давления на Израиль с требованием прекратить боевые действия в Газе.

Дополнительные источники • AP

