Рубио критикует Британию за санкции против израильских министров

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Госсекретарь США раскритиковал решение Великобритании и ещё четырёх стран ввести санкции против двух ультраправых членов израильского кабинета министров за их высказывания о секторе Газа.

"Эти санкции не способствуют усилиям, прилагаемых под руководством США, по достижению прекращения огня, возвращению всех заложников домой и завершению войны", - заявил во вторник Марко Рубио.

Ранее Британия, а также Австралия, Канада, Новая Зеландия и Норвегия ввели санкции против Бецалеля Смотрича и Итамара Бен-Гвира за их "подстрекательства к насилию в отношении палестинцев на Западном берегу".

"Экстремистская риторика, пропагандирующая насильственное перемещение палестинцев и создание новых израильских поселений, ужасна и опасна", - говорится в совместном заявлении стран. Санкционные меры включают запрет на въезд чиновников и заморозку их активов на территории вышеперечисленных государств.

Министр финансов Смотрич и министр национальной безопасности Бен-Гвир считаются значимыми фигурами в правительстве Израиля. Будучи лидерами ключевых ультраправых коалиционных партий, они имеют рычаги влияния на Нетаньяху, чьё политическое выживание зависит от их поддержки союзников.

Оба выступают против любых пауз в боевых действиях как опасных для израильской политики сдерживания.

Данное решение Бен-Гвир прокомментировал так:

"Мы пережили фараона, переживём и Кира Стармера", - сказал он, проведя аналогию с британской Белой книгой 1939 года, которая ограничивала еврейскую иммиграцию в тогдашнюю Подмандатную Палестину. Бен-Гвир добавил, что продолжит работать "на благо Израиля и его народа без страха и вопреки запугиванию".

Смотрич сказал: "Британия уже однажды пыталась помешать нам заселить колыбель нашей родины, и мы не позволим ей сделать это снова. Мы намерены продолжать строительство".

Рубио также посоветовал союзникам "не забывать о том, кто настоящий враг". Он призвал их отменить санкции и заверил в том, что США стоят "плечом к плечу с Израилем".

Посол США в Израиле Майк Хакаби назвал ограничительные меры в отношении двух министров "невероятным перегибом".

Правительство Израиля также осудило это решение. Министр иностранных дел еврейского государства Гидеон Саар назвал этот шаг "возмутительным", анонсировав встречу с Нетаньяху на следующей неделе для обсуждения ответных мер. Он предупредил, что санкции могут усугубить положение ХАМАС на переговорах по прекращению войны в Газе.

Даже лидеры центристских израильских сил выступили с критикой санкций. Бенни Ганц, политический соперник Нетаньяху, назвал их "серьёзной моральной ошибкой" , сказав, что тем самым эта пятёрка стран даёт "опасный сигнал террористам по всему миру".

Санкции были введены в тот момент, когда традиционные союзники Израиля усилили критику в его адрес за затягивание войны в анклаве и блокады, в результате которой, по мнению правозащитных организаций, население Газы оказалось на грани голода.