Трамп урезает федеральные контракты на $100 млн для Гарварда

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Администрация Трампа попросила федеральные агентства отменить контракты с Гарвардским университетом на сумму около 100 миллионов долларов (88 миллионов евро), что усиливает противостояние президента со старейшим и самым богатым университетом страны.

Правительство уже отменило федеральные гранты на исследования на более 2,6 миллиарда долларов (2,2 миллиарда евро) для университета Лиги плюща, который ответил отказом на требования администрации внести изменения в ряд своих правил.

В письме, направленном из Управления общих служб, которое контролирует заключение контрактов и недвижимость федерального правительства, агентствам предписывается пересмотреть контракты с университетом и найти альтернативные варианты.

Впервые о письме сообщила газета The New York Times во вторник.

Президент Дональд Трамп выступал против Гарварда, называя его рассадником либерализма и антисемитизма.

21 апреля учебное заведение подало иск в связи с призывами администрации внести изменения в политику руководства, управления и приема вуза.

С тех пор администрация урезала федеральное финансирование университета, прекратила прием иностранных студентов и поставила под угрозу его статус освобождения от налогов.

Кампус Гарвардского университета в Кембридже, 17 декабря 2024 г. AP Photo

Контракты включают научные исследования и обучение руководителей

По словам сотрудника, не имеющего права публично говорить о ее планах, администрация определила около 30 контрактов в девяти агентствах, которые должны быть пересмотрены на предмет аннулирования.

Среди контрактов - обучение руководителей для сотрудников Министерства внутренней безопасности, исследование последствий употребления энергетических напитков для здоровья и контракт на оказание исследовательских услуг аспирантам.

Агентствам, заключившим контракты, которые считаются критически важными, предписано не прекращать их немедленно, а разработать план перехода к другому поставщику, кроме Гарварда.

Письмо касается только федеральных контрактов с Гарвардом, но не его оставшихся исследовательских грантов.

Трамп угрожает лишить Гарвард финансирования

В выходные Трамп обрушился на Гарвард в социальных сетях, угрожая сократить еще 3 миллиарда долларов (2,6 миллиарда евро) федеральных грантов и передать их профучилищам по всем Соединенным Штатам.

Он не пояснил, о каких грантах идет речь и как они могут быть перераспределены.

Президент также обвинил Гарвард в том, что тот отказывается раскрывать имена своих иностранных студентов. В новой линии нападок он утверждал, что родные страны студентов ничего не платят за их образование и что некоторые из этих стран "совсем не дружественны Соединенным Штатам".

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Иностранные студенты не имеют права на федеральную финансовую помощь, но Гарвард предлагает свою собственную помощь как иностранным, так и отечественным студентам.

Президент Дональд Трамп выступает на 157-й церемонии празднования Национального дня памяти на Арлингтонском национальном кладбище 26 мая 2025 г. AP Photo

"Мы все еще ждем списки иностранных студентов из Гарварда, чтобы после нелепой траты миллиардов долларов определить, сколько радикально настроенных сумасшедших, нарушителей спокойствия, не должны быть допущены обратно в нашу страну", - заявил Трамп в социальных сетях.

Неясно, что именно имел в виду президент. Федеральное правительство уже имеет доступ к визовой информации и другим записям об иностранных студентах Гарварда и других университетов.

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Министерство внутренней безопасности потребовало, чтобы Гарвард передал ему целый ворох файлов, касающихся иностранных студентов, включая дисциплинарные записи и записи, связанные с "опасной или насильственной деятельностью".

Гарвард заявил, что выполнил это требование, но ведомство сочло, что его ответ не соответствует требованиям, и потребовало лишить университет возможности принимать иностранных студентов. Федеральный судья в Бостоне временно заблокировал этот шаг после того, как Гарвард подал иск.

Другие страны отвечают

Во вторник правительство Японии заявило, что ищет способы помочь иностранным студентам Гарварда. Министр образования Тосико Абэ сообщила журналистам, что планирует обратиться к японским университетам с просьбой разработать меры по поддержке иностранных студентов.

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Токийский университет, ведущий вуз Японии, рассматривает возможность временного приема некоторых студентов Гарварда, пострадавших от санкций Трампа.

Университеты других стран предприняли аналогичные шаги, в том числе два университета в Гонконге, которые недавно направили приглашения студентам Гарварда.

В кампусе Гарварда студент юридического факультета Карсон Дердел сказал, что гордится университетом за то, что он противостоит Трампу. По его словам, интеллектуальная независимость исторически сделала Соединенные Штаты сильными.

"Именно благодаря ей мы являемся маяком для остального мира", - сказал он. "Я думаю, что подрывать это, сокращать это - не только плохая краткосрочная перспектива, но и ужасающая долгосрочная".