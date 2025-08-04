Совместные учения Индии и Филиппин: вызов Пекину в спорных водах Южно-Китайского моря

Начальник штаба Вооружённых сил Филиппин генерал Ромео Браунер сообщил в понедельник, что учения, начавшиеся в воскресенье, проходят успешно. Отвечая на вопрос о возможной реакции Китая, генерал Браунер отметил: «Неприятных инцидентов не произошло, однако мы ощущали их присутствие. Мы ожидали такого развития событий».

Согласно данным филиппинских военных, во время совместного патрулирования с участием иностранных военно-морских сил корабли ВМС и береговой охраны Китая наблюдали за учениями.

Пекин имеет отдельные территориальные споры как с Индией, так и с Филиппинами, а также давнее региональное соперничество с Нью-Дели.

Китай предъявляет претензии почти на всё Южно-Китайское море — один из важнейших торговых маршрутов в западной части Тихого океана. На отдельные участки этой акватории также претендуют Малайзия, Бруней и Тайвань. Постоянные споры вокруг этих территорий нередко приводят к столкновениям.

Ранее Филиппины уже проводили совместные патрулирования с такими странами, как США, Япония, Австралия, Новая Зеландия и Франция, отстаивая свободу судоходства в регионе и усиливая меры по сдерживанию Китая. Журналистам также предоставлялась возможность сопровождать морские дозоры и воздушные наблюдательные миссии, чтобы задокументировать нарастающую агрессивность действий Пекина.

Экипаж покидает индийский эсминец с управляемым ракетным вооружением INS Delhi, пришвартованный в порту Манилы (Филиппины). 1 августа 2025 года AP Photo

На прошлой неделе Министерство национальной обороны Китая обвинило Филиппины в разжигании конфликта и назвало их "нарушителем порядка". По заявлению ведомства, Филиппины сознательно объединяются с внешними силами с целью дестабилизации обстановки в водах, которые Китай считает частью своей территории. "Китай неизменно твёрд в своей решимости защищать национальный суверенитет, а также морские права и интересы. Мы примем решительные меры в ответ на любые провокации со стороны Филиппин", — заявил официальный представитель Минобороны КНР полковник Чжан Сяоган на пресс-конференции.

Генерал Браунер, в свою очередь, выступил в защиту совместных учений с Индией, подчеркнув необходимость взаимодействия с "единомышленниками".

Учения проходят накануне пятидневного государственного визита президента Филиппин Фердинанда Маркоса в Индию. В рамках поездки запланированы переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди по вопросам обороны, торговли, инвестиций, сельского хозяйства, туризма и фармацевтики.