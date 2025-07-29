Трамп признал, что Газа страдает от "настоящего голода", и обещает открыть продовольственные центры

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что сектор Газа испытывает "настоящий голод", и призвал Израиль обеспечить людей продовольствием. Похоже, он изменил свою позицию в отношении гуманитарной ситуации в секторе, поскольку изображения истощённых детей вызвали межднародное беспокойство по поводу голода в анклаве.

Выступая в Шотландии, Трамп сказал, что США и другие страны выделяют деньги и продовольствие для Газы, но премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху "должен этим управлять этим".

"Я хочу, чтобы он проследил за тем, чтобы они получали еду, - сказал Трамп. - Я хочу быть уверен, что они получат еду".

Комментарии Трампа, похоже, были вызваны появившимися в последние дни изображениями усугубляющегося голодного кризиса в Газе и отличались от его послания о 21-месячной войне между Израилем и Хамасом на прошлой неделе, когда сорвались переговоры о прекращении огня. Это ознаменовало новое расхождение с Нетаньяху после того, как лидеры двух стран сблизились, нанеся совместные удары по Ирану.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер на гольф-поле Trump International Golf Links в Абердиншире 28 июля 2025 года. AP Photo

Президента США спросили, согласен ли он с комментариями Нетаньяху в воскресенье, в которых израильский лидер сказал: "В Газе нет политики голода, и в Газе нет голода".

"Я не знаю, - ответил Трамп в понедельник. - Судя по телевидению, я бы сказал, что нет, потому что эти дети выглядят очень голодными".

США создадут продовольственные центры в Газе

Перед лицом растущей международной критики израильские военные в выходные начали сбрасывать помощь с воздуха, а также приостанавливать боевые действия в трёх населенных районах Газы на 10 часов в день, чтобы помочь в распределении.

В пятницу Трамп выразил некоторое недовольство ситуацией в Газе после того, как США и Израиль прекратили переговоры в Катаре.

Палестинцы несут мешки с мукой, выгруженные из гуманитарного конвоя, прибывшего в город Газа из северной части сектора Газа, 27 июля 2025 года. AP Photo

На прошлой неделе Трамп заявил, что ХАМАС, скорее всего, "будет выслежен", а об Израиле сказал: "Им придется сражаться, и им придется навести здесь порядок".

Однако в понедельник Трамп казался более склонным к действиям после того, как в выходные продолжали появляться сообщения о смертях от голода и изображения людей, особенно маленьких детей и младенцев, с трудом добывающих еду, что вызвало международный резонанс.

Президент США по время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером сказал, что Вашингтон "собирается создать продовольственные центры", но не представил конкретных деталей такого плана.

Белый дом такдже не сразу предоставил более подробную информацию об этих центрах.

Международное возмущение становится все громче

В то время как Трамп призывал Нетаньяху сделать больше для оказания помощи, с аналогичными просьбами обратились к нему и другие мировые лидеры.

Так, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сисси в понедельник в своем телеобращении заявил, что Трамп - "тот, кто способен остановить войну, доставить помощь и положить конец этим страданиям".

"Пожалуйста, приложите все усилия, чтобы остановить эту войну и доставить помощь, - сказал ас-Сисси, обращаясь к Трампу, и добавил: - Я считаю, что пришло время закончить эту войну".

Палестинцы осматривают место израильской бомбардировки в Хан-Юнисе, 28 июля 2025 г. AP Photo

Трамп сказал, что ХАМАС похищает продовольствие и помощь, которые пытаются доставить жителям Газы, но на вопрос журналиста о том, какую ответственность несёт Израиль за ограничение поставок помощи в этот район, ответил:

"Израиль несет большую ответственность. /.../ Прежде чем что-то делать, мы должны оказать гуманитарную помощь. Мы должны накормить детей", - сказал Трамп.

Стармер был более категоричен, чем амеприканский президент, назвав ситуацию в Газе "отчаянной".

"Я думаю, что люди в Британии возмущены тем, что они видят на своих экранах", - сказал он.

Стармер, на которого оказывает давление Лейбористская партия , требуя признать Палестину, как это сделала на прошлой неделе Франция, сказал, что Великобритания поддерживает создание палестинского государства, но это должно быть частью плана по урегулированию на основе двух государств.

На прошлой неделе Трамп сказал, что признание Францией палестинского государства "не имеет никакого веса".

"Я не собираюсь занимать какую-либо позицию, - сказал Трамп в понедельник о признании палестинского государства. О Стармере он добавил: - Я не против того, чтобы он занял свою позицию".

Комментарии прозвучали в понедельник, когда на Генеральной ассамблее ООН собрались высокопоставленные чиновники, чтобы продвигать решение палестино-израильского конфликта, который длится уже несколько десятилетий, на основе принципа сосуществования двух государств.

Израиль и США бойкотируют двухдневную встречу.