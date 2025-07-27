Помощь Газе приходит с воздуха

РЕКЛАМА

Сразу несколько стран и организаций сообщили, что используют объявленные Израилем паузы в боевых действиях в секторе Газа для доставки туда гумпомощи.

Поставки в палестинский анклав возобновил Египет; Иордания объявила, что в воскресенье совершила три полета в район Газы, сбросив с парашютами до 25 тонн продовольствия, собранного при поддержке ОАЭ. Помощь палестинцам оказывает и Израиль. Однако, по оценкам Агентства ООН по делам палестинских беженцев, поставки воздуха "дороги, неэффективны и могут представлять опасность" для людей, которым трудно, а порой и невозможно добраться до продуктовых посылок.

ООН и ряд НПО предупреждают о резком росте детского недоедания и риске повсеместного голода в анклаве, на этом фоне Израиль и согласился на локальное прекращение боевых действий. При этом страна отвергает обвинения в использовании голода как средства давления на палестинцев, указывая на то, что до сих пор основные объемы гуманитарной помощи там забирал ХАМАС.

Израильская армия заблокировала традиционные каналы поставки гумпомощи - в том числе и по линии ООН - в марте; в мае они возобновилось, но распределение продовольствия было поручено американо-израильскому фонду Gaza Humanitarian Foundation. У центров раздачи продуктов собирались большие толпы и происходили инциденты со стрельбой.