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Помощь Газе приходит с воздуха

Гуманитарная помощь доставляется палестинцам по воздуху над северной частью сектора Газа, воскресенье, 27 июля 2025 года. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)
Гуманитарная помощь доставляется палестинцам по воздуху над северной частью сектора Газа, воскресенье, 27 июля 2025 года. (AP Photo/Abdel Kareem Hana) Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Jeremiah Fisayo-Bambi и AP
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В объявленные Израилем перерывы в боевых действиях палестинский анклав начал получать продукты и товары первой необходимости. В основном их сбрасывают с воздуха.

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Сразу несколько стран и организаций сообщили, что используют объявленные Израилем паузы в боевых действиях в секторе Газа для доставки туда гумпомощи.

Поставки в палестинский анклав возобновил Египет; Иордания объявила, что в воскресенье совершила три полета в район Газы, сбросив с парашютами до 25 тонн продовольствия, собранного при поддержке ОАЭ. Помощь палестинцам оказывает и Израиль. Однако, по оценкам Агентства ООН по делам палестинских беженцев, поставки воздуха "дороги, неэффективны и могут представлять опасность" для людей, которым трудно, а порой и невозможно добраться до продуктовых посылок.

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ООН и ряд НПО предупреждают о резком росте детского недоедания и риске повсеместного голода в анклаве, на этом фоне Израиль и согласился на локальное прекращение боевых действий. При этом страна отвергает обвинения в использовании голода как средства давления на палестинцев, указывая на то, что до сих пор основные объемы гуманитарной помощи там забирал ХАМАС.

Израильская армия заблокировала традиционные каналы поставки гумпомощи - в том числе и по линии ООН - в марте; в мае они возобновилось, но распределение продовольствия было поручено американо-израильскому фонду Gaza Humanitarian Foundation. У центров раздачи продуктов собирались большие толпы и происходили инциденты со стрельбой.

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