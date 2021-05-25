США по-прежнему за "два государства для двух народов"

Соединённые Штаты полностью поддерживают право Израиля защищаться от нападений из Сектора Газа. В то же время Вашингтон будет оказывать поддержку и жителям анклава — но так, чтобы не помогать при этом экстремистским организациям. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, который совершает поездку по странам Ближнего Востока и встретился с израильским руководством.

Энтони Блинкен, госсекретарь США:

"Соединённые Штаты продолжат работу по сплочению международной поддержки усилий по прекращению огня. Мы и сами внесём вклад, подробности я расскажу позже. Мы будем тесно работать со всеми партнёрами, чтобы Хамас не смог использовать в собственных целях средства на восстановление Сектора Газа".

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля:

"Мы вновь и вновь повторяем: что бы ни происходило, Израиль всегда оставляет за собой право защищаться от режима, чья цель — наше уничтожение, чья задача — получить для этого оружие массового поражения".

Энтони Блинкен отправился на Ближний Восток с обширной программой. Он уже посетил Израиль и Западный берег Иордана, где встретился с руководством Палестины. Дальнейшие планы — переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и королем Иордании Абдаллой II.

При этом американский госсекретарь подчеркнул, что курс его страны на Ближнем Востоке прежний, и Вашингтон будет выступать против любых шагов, мешающих концепции "двух государств для двух народов". Среди таких шагов — развитие еврейских поселений, уничтожение домов и выселение из них равно как и призывы к насилию и спонсирование терроризма.