Украина предложила России провести встречу Путина и Зеленского до конца августа

РЕКЛАМА

Третий раунд переговоров между Россией и Украиной прошел в среду вечером в Стамбуле. Выступая перед прессой после встречи, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, глава украинской делегации Рустем Умеров заявил, что российской стороне предложили "провести саммит лидеров" к концу августа.

По словам Умерова, принятие Россией предложения о "саммите лидеров" было бы реалистичным подходом: "Мы предложили российской стороне провести такую встречу на уровне лидеров до конца августа, и если Россия примет это предложение, то это четко покажет всему миру, включая наших партнеров, что у нее есть конструктивный подход".

Напомнив, что Украина готова к безусловному прекращению огня, Умеров сказал: "Как Украина, мы продолжаем рассматривать полное и безусловное прекращение огня как необходимую основу. Мы готовы к прекращению огня и началу предметных мирных переговоров, и только от другой стороны зависит, какие шаги она предпримет на данном этапе. Мы подчеркнули, что прекращение огня должно быть реальным, оно должно включать в себя полное прекращение всех атак на гражданское население и важнейшие объекты инфраструктуры. Естественно, мы отдали приоритет гуманитарной повестке дня - обмену пленными", - сказал он.

"Мы настаиваем на освобождении гражданских лиц, особенно детей", - сказал Умеров, назвав обмен пленными "возвращением лиц, удерживаемых Россией".

Два предыдущих раунда переговоров между Россией и Украиной привели к масштабному обмену пленными, но никаких конкретных шагов по прекращению полномасштабного вторжения и оккупации Украины Россией после более чем трехлетней войны сделано не было.

Ходили слухи, что Зеленский и Путин могут впервые встретиться лицом к лицу на мирных переговорах, которые впервые состоялись в мае.

Президент США Дональд Трамп во время своего визита на Ближний Восток намекнул, что может отправиться в Стамбул на эту встречу, и даже сказал: "Я сказал: "Если я не поеду, Путин не приедет", и я оказался прав. Если потребуется, я могу отправиться в Стамбул в пятницу".

Но ни Путин, ни Трамп не посетили переговоры. Хотя Зеленский не присутствовал на переговорах в Стамбуле, он встретился с президентом Эрдоганом в Анкаре в четверг 15 мая.

Перед встречей в Стамбуле члены украинской делегации Андрей Ермак и Рустем Умеров встретились в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Министр иностранных дел Хакан Фидан председательствовал на третьем раунде переговоров, Ибрагим Калын, глава Национальной разведывательной организации (MIT), также принял участие во встрече.

Российскую делегацию, которая прибыла на переговоры непосредственно в Стамбул, возглавил советник президента РФ Владимира Путина Владимир Мединский.

"Мы обсуждали позиции, изложенные нашими сторонами в меморандумах, переданными в прошлый раз. Позиции достаточно далеки друг от друга. Но мы договорились продолжить контакты", - сказал он после встречи. Мединский также заявил, что РФ предложили "короткие гуманитарные паузы" на линии фронта.

После проведения переговоров состоялся обмен пленными между РФ и Украиной.

Сообщается о договоренности в ближайшее время обменять 1200 человек с каждой стороны.

Прекращение огня

В начале недели пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что на встрече в Стамбуле будут обсуждаться проекты меморандумов о взаимопонимании между двумя странами по условиям мира и прекращения огня, а также обмена пленными: "На переговорах состоится обмен мнениями по проектам меморандумов о взаимопонимании. Они противоположны друг другу. Поэтому предстоит большая дипломатическая работа", - сказал он.

После последнего раунда мирных переговоров Россия опубликовала меморандум, в котором подробно изложила свои условия прекращения войны.

Они включают "полный вывод войск" Киева из четырех украинских областей (Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской), которые, как утверждает Москва, являются "новыми территориями", аннексированными ею.

Условия Украины для мира включают прекращение огня для продолжения переговоров и встречу Зеленского и Путина для достижения окончательного соглашения.

Стамбульский проект соглашения 2022 года включал условия, которые американский аналитический центр Institute for the Study of War приравнял к полной капитуляции Украины.

Три года спустя Москва, похоже, готова настаивать на тех же требованиях, несмотря на то, что Россия не реализовала ни одной из своих стратегических целей в Украине, не захватила ни одной региональной столицы и даже не достигла административных границ Луганской и Донецкой областей, которые она оккупировала с момента своего первого вторжения в 2014 году.