Поджог церкви и оскорбления в адрес венгров в Закарпатье: злоумышленник задержан

Греко-католическая церковь в селе Паладь-Комаровцы в украинском Закарпатье подверглась нападению на прошлой неделе: ее подожгли, а на стенах появились антивенгерские надписи.

Большинство жителей Венгрии узнали об инциденте из социальной сети премьер- министра Виктора Орбана. Он также опубликовал фотографию, на которой виден огонь.

Съемочная группа Euronews отправилась на место происшествия через несколько часов после инцидента. Найти следы пожара оказалось непросто - выяснилось, что поджигатель повредил только дверь. Внутреннее убранство осталось совершенно нетронутым, а провокационные надписи были закрашены украинскими властями через несколько часов после нападения.

Надписи на стене церкви скриншот страницы Виктора Орбана в Facebook

Вскоре после этого предполагаемый преступник был арестован по итогам расследования полиции и СБУ.

По официальны данным, задержанный местный житель признался, что перед ним была поставлена задача дестабилизировать обстановку в приграничном регионе и создать резонанс, который впоследствии мог бы быть использован против Украины в пропагандистских целях.

Задержанный поджигатель скриншот из видео СБУ

Местные венгры не ходят в эту греко-католическую церковь, так как подавляющее большинство из них - реформаты.

Местная жительница рассказала Euronews, что сначала думала, что подожгли реформатскую церковь, потому что там проповедуют только на венгерском языке, а священник атакованной церкви, "частично украинец", ведет службу также и на украинском.

Это не первый подобный инцидент. 4 февраля 2018 года в штаб-квартиру Венгерской культурной ассоциации в Ужгороде были брошены бутылки с зажигательной смесью. Сначала власти заподозрили украинских националистов, но оказалось, что это были польские провокаторы, оплаченные Москвой.