Тринидад и Тобаго вводит чрезвычайное положение после раскрытия заговора заключенных

By Gavin Blackburn
В условиях чрезвычайного положения полиция может проводить обыски и аресты без ордера. Комендантский час в стране пока не введен.

В пятницу в Тринидаде и Тобаго было объявлено новое чрезвычайное положение, после того как власти обвинили преступную сеть, действующую в тюрьмах по всей стране, в заговоре. Целью злоумыщленников были убийства ключевых правительственных чиновников и нападения на государственные учреждения.

Полиция заявила, что контрабандные мобильные телефоны позволяли участникам заговора обмениваться зашифрованными сообщениями.

Месяцы сбора оперативной информации привели следователей к выводу, что в списке целей значились старшие офицеры полиции, представители судебной системы и сотрудники прокуратуры штата, заявила полиция.

По словам полицейских, никаких конкретных угроз политикам направлено не было.

"Они планировали, причем активно, совершить убийства, ограбления и похищения", - заявил комиссар полиции Аллистер Геварро на пресс-конференции.

Полиция охарактеризовала их как "скоординированную и очень опасную преступную сеть".

Геваро сказал, что доклад разведки побудил его рекомендовать новоизбранному премьер-министру Камле Персад-Бисессар объявить чрезвычайное положение.

Лидеры банды, содержавшиеся в тюрьме строгого режима на востоке Тринидада, где давно существует проблема незаконного владения мобильными телефонами и другими устройствами связи, были переведены в неизвестное учреждение, сказал он, не сообщив никаких подробностей.

"В последнее время мы наблюдаем похищения и убийства наших граждан, которые мы смогли связать с этим организованным преступным синдикатом", - сказал Геваро.

В условиях чрезвычайного положения полиция может проводить обыски и аресты без ордера. Комендантский час пока не введен.

Это уже второе чрезвычайное положение, введенное в островной республике-близнеце за последние несколько месяцев.

В декабре прошлого года власти приняли аналогичные меры, ссылаясь на опасения по поводу насилия со стороны банд. Это чрезвычайное положение продлилось до середины апреля.

По данным полиции, в 2024 году в стране с населением более 1,4 миллиона человек произошло 624 убийства, что стало самым смертоносным годом в истории.

По состоянию на 17 июля, по данным полиции, число убийств в этом году составило 214, что меньше, чем 325 убийств за тот же период прошлого года.

Дополнительные источники • AP

