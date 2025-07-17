Франция полностью вывела войска из Сенегала

РЕКЛАМА

Отъезд французских военных знаменует собой окончание постоянного присутствия французской армии в Сенегале после более чем шести десятилетий.

В четверг Париж передал Дакару свою последнюю военную базу в этой западно-африканской стране, что является частью более широкого процесса вывода войск бывшей колониальной державы из Африки.

В ходе торжественной церемонии в сенегальской столице два последних французских объекта в Сенегале - лагерь Жей в Дакаре и военно-авиационный пункт в столичном аэропорту - были переданы начальнику штаба сенегальской армии генералу Мбайе Сиссе генералом Паскалем Ианни, командующим французской армией в Африке.

Вывод войск начался в марте

Торжественная церемония в Дакаре завершила 65-летнее присутствие французских военных в Сенегале, который оставался верным союзником Франции с момента обретения независимости в 1960 году.

Однако новый президент Сенегала Бассиру Диомай Фай, избранный на пост главы государства в прошлом году, потребовал, чтобы французская армия покинула территорию страны.

"Сенегал - независимая страна, это суверенная страна, а суверенитет не допускает присутствия иностранных военных баз", - заявил он в ноябре 2024 года, уточнив при этом, что Дакар будет развивать партнерство с Парижем.

Президент Сенегала Бассиру Диомай Фай. 15 декабря 2024 года AP

С 2022 года Париж вывел войска из Чада, Мали, Буркина-Фасо и Нигера, а его постоянная база в Габоне была преобразована в "общий лагерь", управляемый совместно двумя странами.

Франция по-прежнему располагает базой в Джибути численностью 1 500 человек, которую Париж хочет использовать в качестве "пункта дислокации" для операций в Африке.