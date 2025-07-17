Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Франция полностью вывела войска из Сенегала

АРХИВ. Ранее Франция вывела свой контингент из Мали и нескольких других стран Африки.
АРХИВ. Ранее Франция вывела свой контингент из Мали и нескольких других стран Африки. Авторское право  AP
Авторское право AP
By Vincent Reynier
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

Дакар оставался одним из самых верных союзников Парижа с момента обретения Сенегалом независимости в 1960 году, однако новый президент Бассиру Диомай Фай потребовал вывести иностранные войска с территории страны из соображений "суверенитета".

РЕКЛАМА

Отъезд французских военных знаменует собой окончание постоянного присутствия французской армии в Сенегале после более чем шести десятилетий.

В четверг Париж передал Дакару свою последнюю военную базу в этой западно-африканской стране, что является частью более широкого процесса вывода войск бывшей колониальной державы из Африки.

В ходе торжественной церемонии в сенегальской столице два последних французских объекта в Сенегале - лагерь Жей в Дакаре и военно-авиационный пункт в столичном аэропорту - были переданы начальнику штаба сенегальской армии генералу Мбайе Сиссе генералом Паскалем Ианни, командующим французской армией в Африке.

Вывод войск начался в марте

Торжественная церемония в Дакаре завершила 65-летнее присутствие французских военных в Сенегале, который оставался верным союзником Франции с момента обретения независимости в 1960 году.

Однако новый президент Сенегала Бассиру Диомай Фай, избранный на пост главы государства в прошлом году, потребовал, чтобы французская армия покинула территорию страны.

"Сенегал - независимая страна, это суверенная страна, а суверенитет не допускает присутствия иностранных военных баз", - заявил он в ноябре 2024 года, уточнив при этом, что Дакар будет развивать партнерство с Парижем.

Президент Сенегала Бассиру Диомай Фай. 15 декабря 2024 года
Президент Сенегала Бассиру Диомай Фай. 15 декабря 2024 года AP

С 2022 года Париж вывел войска из Чада, Мали, Буркина-Фасо и Нигера, а его постоянная база в Габоне была преобразована в "общий лагерь", управляемый совместно двумя странами.

Франция по-прежнему располагает базой в Джибути численностью 1 500 человек, которую Париж хочет использовать в качестве "пункта дислокации" для операций в Африке.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

Иран приговорил двух граждан Франции к 63 годам тюрьмы за шпионаж

Лекорню замораживает пенсионную реформу во Франции до 2027

Переназначенный Макроном премьер-министр Франции Лекорню попытается "пережить сложный момент"