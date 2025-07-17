Датские университеты отказывают иностранным ученым, опасаясь шпионов

Дания с осторожностью берет на работу зарубежных исследователей, особенно в технических и биомедицинских дисциплинах.
Активизация борьбы со шпионажем заставляет высшие учебные заведения Дании отказывать иностранным исследователям, соответствующие рекомендации дали вузам разведслужбы, оценившие риски как высокие. Особенно бдительно в университетах следят за соискателями контрактов из России, Ирана и Китая.
В Орхусском университете, к примеру, в этом году отказали 24 иностранным ученым. По словам Брайана Винтера, замдекана инженерного факультета, их кандидатуры отклонили, так как исследователи получают доступ к чувствительной информации, представляющей интерес для третьих стран.
Несколько других вузов также отказали иностранцам из-за опасений шпионажа. А университет Копенгагена сообщил, что прибегает к услугам профильных специалистов и консультантов со стороны при рассмотрении заявок от зарубежных исследователей.
Ужесточение правил отбора исследователей отражает анонсированный Данией курс на повышение безопасности во всех ключевых областях, причем не только на национальном, но и на общеевропейском уровне. С 3 июля страна приняла на полгода эстафету председателя ЕС, пообещав, в числе прочего, усилить борьбу с кибершпионажем.