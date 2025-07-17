Датские университеты отказывают иностранным ученым, опасаясь шпионов

РЕКЛАМА

Активизация борьбы со шпионажем заставляет высшие учебные заведения Дании отказывать иностранным исследователям, соответствующие рекомендации дали вузам разведслужбы, оценившие риски как высокие. Особенно бдительно в университетах следят за соискателями контрактов из России, Ирана и Китая.

В Орхусском университете, к примеру, в этом году отказали 24 иностранным ученым. По словам Брайана Винтера, замдекана инженерного факультета, их кандидатуры отклонили, так как исследователи получают доступ к чувствительной информации, представляющей интерес для третьих стран.

Несколько других вузов также отказали иностранцам из-за опасений шпионажа. А университет Копенгагена сообщил, что прибегает к услугам профильных специалистов и консультантов со стороны при рассмотрении заявок от зарубежных исследователей.

Danish Prime Minister Mette Frederiksen, right, and Danish Finance Minister Nicolai Wammen speak as they arrive for a round table at Aarhus University in Aarhus, Denmark, Thur AP Photo

Ужесточение правил отбора исследователей отражает анонсированный Данией курс на повышение безопасности во всех ключевых областях, причем не только на национальном, но и на общеевропейском уровне. С 3 июля страна приняла на полгода эстафету председателя ЕС, пообещав, в числе прочего, усилить борьбу с кибершпионажем.