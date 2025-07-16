На Крите протестуют против планов селить мигрантов прямо на острове

РЕКЛАМА

Резкий рост притока мигрантов на Крит в 2025 году поставил остров и страну в целом на предел возможностей До сих пор всех беженцев с Крита развозили по центрам приема беженцев материковой Греции, однако в последние дни на острове циркулируют слухи о планах властей открыть подобный центр на месте.

Предполагается, что строительной площадкой станет старая база министерства обороны. Местные жители вышли на улицы, чтобы сказать проекту "нет". Они требуют, что базу превратили в современный центр образования и культуры. "Тут рядом 6-7 деревень, детские площадки, рукой подать до военного аэродрома.... Зачем тут центр для беженцев?" - задаются вопросом люди.

Беженцы в ожидании размещения. Petros Giannakouris/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

С начала 2025 года на Крите высадились свыше 10 тысяч мигрантов, что на 350 процентов больше, чем в 2024-м. Местные жители жалуются что это отрицательно сказывается на их жизни и туризме - главной экономической отрасли региона.