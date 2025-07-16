Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

На Крите протестуют против планов селить мигрантов прямо на острове

стоковая фотография
стоковая фотография Авторское право  Petros Giannakouris/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право Petros Giannakouris/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Ioannis Karagiorgas
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

Жители Крита обеспокоены слухами о планах построить центр временного содержания мигрантов прямо на острове, на месте заброшенного лагеря министерства обороны. Они просят превратить его в культурный центр.

РЕКЛАМА

Резкий рост притока мигрантов на Крит в 2025 году поставил остров и страну в целом на предел возможностей До сих пор всех беженцев с Крита развозили по центрам приема беженцев материковой Греции, однако в последние дни на острове циркулируют слухи о планах властей открыть подобный центр на месте.

Предполагается, что строительной площадкой станет старая база министерства обороны. Местные жители вышли на улицы, чтобы сказать проекту "нет". Они требуют, что базу превратили в современный центр образования и культуры. "Тут рядом 6-7 деревень, детские площадки, рукой подать до военного аэродрома.... Зачем тут центр для беженцев?" - задаются вопросом люди.

Беженцы в ожидании размещения.
Беженцы в ожидании размещения. Petros Giannakouris/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

С начала 2025 года на Крите высадились свыше 10 тысяч мигрантов, что на 350 процентов больше, чем в 2024-м. Местные жители жалуются что это отрицательно сказывается на их жизни и туризме - главной экономической отрасли региона.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

Греция стремится заключить контракт на разведку углеводородов до конца года

Греция бастует против законопроекта о 13-часовом рабочем дне

Ульи на афинских крышах: городское пчеловодство набирает обороты