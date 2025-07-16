Ультраортодоксальная партия ШАС объявила о выходе из правительства Израиля

РЕКЛАМА

Один из ключевых партнеров премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по руководству страной заявил в среду, что выходит из правительства, оставляя его в меньшинстве в Кнессете (парламенте Израиля).

Ультраортодоксальная партия ШАС объявила о своем уходе из-за разногласий с премьер-министром по поводу закона о призыве, а также недовольства политикой кабинета министров в отношении вопросов религии.

Еще одна ультраортодоксальная партия "Дегель а-Тора" сообщила о выходе из правительства в понедельник. Руководство правительством меньшинства станет сложной задачей для Нетаньяху.

Политические потрясения происходят в то время, когда Израиль и ХАМАС ведут непрямые переговоры по поддерживаемому США предложению о прекращении огня в Газе.

Хотя перестановки в правительстве Нетаньяху не обязательно сорвут переговоры, израильский лидер будет более восприимчив к требованиям своих ультраправых партнеров по коалиции, которые выступают против прекращения 21-месячной войны.