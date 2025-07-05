Операция против турецкой оппозиции: задержаны мэры Антальи, Аданы и Адыямана

РЕКЛАМА

В рамках продолжающихся операций против муниципалитетов оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) в субботу утром были задержаны мэр Аданы Зейдан Каралар и мэр Адыямана Абдуррахман Тутдере.

Сразу после этого заместитель председателя РНП Бурханеттин Булут поделился информацией о том, что также был задержан мэр Антальи Мухиттин Бёчек.

На своей странице в сети X Булут заявил: "Те, кто использует судебную систему в качестве оружия для политической мести, заботятся не о законе, а о защите собственной власти. Мы никогда не подчинимся этой грязной системе, которая наносит удар по воле народа", - заявил Булут.

"Утром меня задержали в моем доме в Анкаре. Меня везут в Стамбул", - написал на своей странице в X мэр Адыямана от РНП Абдуррахман Тутдере.

Сообщается, что в это же время был выдан ордер на задержание мэра Аданы от РНП Зейдана Каралара, в здании муниципалитета были проведены обыски.

В рамках расследования, проводимого Главной прокуратурой Стамбула против "преступной организации Азиза Ихсана Акташа", был выдан ордер на задержание 10 человек, включая вышеназванных мэров.

Азиз Ихсан Акташ был задержан в ходе расследования, проводившегося в отношении столичного муниципалитета Стамбула, и позже арестован как предполагаемый лидер преступной организации. 4 июня он был освобожден в связи с "активным раскаянием".

Операции против муниципалитетов Антальи, Аданы и Адыямана последовали за расследованиями, начатыми сначала в Измире 1 июля, а затем в Манавгате 4 июля.

Эрдоган: "И в других провинциях тоже"

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил 26 июня: "Все документы открыты. К сожалению, ситуация катастрофическая не только в Стамбуле, но и в других провинциях".

После этих слов 1 июля было начато расследование в отношении столичного муниципалитета Измира, обвиняемого в коррупции и нарушениях. В рамках дела были задержаны 138 человек, в том числе бывший мэр Измира Тунч Сойер и председатель провинции Измир от РНП Шенол Асланоглу.

В пятницу, 4 июля, суд арестовал 35 из 99 человек. Среди них были бывший мэр города Измир Тунч Сойер, председатель провинции Измир от РНП Шенол Асланоглу и генеральный директор IZBETON Хевал Саваш Кайя.

В тот же день было начато расследование в отношении связанного с РНП муниципалитета Антальи Манавгат. Были выданы ордера на задержание 36 человек, в том числе мэра Манавгата Ниязи Нефи Кара.

Процесс начался со Стамбула

Процесс против муниципалитетов РНП начался со Стамбула. Экрем Имамоглу, мэр столичного муниципалитета Стамбула, был задержан 18 марта, через день после того, как был аннулирован его диплом Стамбульского университета, а затем арестован 23 марта в связи с расследованием "коррупции". Все это произошло на фоне расследований, начатых против мэра в последние недели и в преддверии праймериз по выдвижению кандидата в президенты от РНП. В начале этих расследований президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил: "Они прекрасно знают, что самая большая редиска все еще в мешке. Это и есть причина их паники", - сказал Эрдоган.

Однако Имамоглу был объявлен кандидатом в президенты от РНП с почти 15 миллионами голосов в тот же день, когда его арестовали. Затем решением министерства внутренних дел он был отстранен от должности мэра Стамбула. Вместо Имамоглу заместителем мэра был избран Нури Аслан, член муниципального совета от РНП.

Массовые протесты, вызванные задержанием и последующим арестом Имамоглу, превратились в крупнейшие демонстрации в Турции более чем за десять лет. В ответ на протесты полиция применила слезоточивый газ и водометы. Силы безопасности подавляют протестующих в нескольких крупных городах страны, главным образом в Стамбуле.

Власти задержали более 2 000 человек, в том числе журналистов. Более 300 человек были арестованы после задержаний. После активных общественных протестов некоторые из них были отпущены.

Обвинительное заключение по расследованию, в рамках которого задержан Имамоглу, пока не подготовлено. Во время содержания под стражей против бывшего мэра был подан еще один иск в связи с допросом судьи.