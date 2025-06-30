Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Заманили и расстреляли: драма в Айдахо

Полицейские и пожарные бригады реагируют на стрельбу и пожар на горе Кэнфилд в Кёр-д'Алене, штат Айдахо, воскресенье, 29 июня 2025 года.
Полицейские и пожарные бригады реагируют на стрельбу и пожар на горе Кэнфилд в Кёр-д'Алене, штат Айдахо, воскресенье, 29 июня 2025 года. Авторское право  Kathy Plonka/AP
Авторское право Kathy Plonka/AP
By Euronews и AP
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

Власти США подтвердили гибель от смертельных ранений двух пожарных, попавших в ловушку в Айдахо. Ведется расследование.

РЕКЛАМА

В США в штате Айдахо вооруженный мужчина на протяжении нескольких часов обстреливал пожарных, прибывших для тушения огня в лесу, который, как сообщается, развел сам снайпер.

Два человека погибли от смертельных ранений, один борется за жизнь в больнице. Известно, что тело снайпера с огнестрельным оружием поблизости было найдено близ места происшествия, на горе. Имя стрелка, причина его смерти и другие данные пока не обнародованы.

Район, где произошла трагедия, популярен у туристов. Некоторые сообщают, что слышали выстрелы. Всем местным жителям и посетителям было поручено укрыться.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

Стрельба в мормонской церкви: число погибших выросло до четырех

В США прощаются с "мучеником во имя свободы Америки" Чарли Кирком

Джимми Киммел лишён эфира после обвинения правых в политической эксплуатации убийства Чарли Кирка