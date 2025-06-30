Заманили и расстреляли: драма в Айдахо

РЕКЛАМА

В США в штате Айдахо вооруженный мужчина на протяжении нескольких часов обстреливал пожарных, прибывших для тушения огня в лесу, который, как сообщается, развел сам снайпер.

Два человека погибли от смертельных ранений, один борется за жизнь в больнице. Известно, что тело снайпера с огнестрельным оружием поблизости было найдено близ места происшествия, на горе. Имя стрелка, причина его смерти и другие данные пока не обнародованы.

Район, где произошла трагедия, популярен у туристов. Некоторые сообщают, что слышали выстрелы. Всем местным жителям и посетителям было поручено укрыться.