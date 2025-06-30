Канада возобновляет торговые переговоры с США

РЕКЛАМА

Канада и США возобновляют торговые переговоры: стороны сумели временно урегулировать разногласия.

Ранее Канада, в ответ на 25% тарифы Трампа, планировала ввести налог на цифровые услуги компаний из США: планировалось брать 3% с прибыли в Канаде таких фирм, как Amazon, Google и Meta. Налог должен был применяться задним числом, так что компании должны были сразу заплатить 2 млрд долларов.

Дональд Трамп в пятницу назвал такой шаг канадского правительства «вопиющим нападением на США» и объявил об отмене торговых переговоров.

В воскресенье Трамп и премьер-министр Канады Марк Карни провели телефонную беседу, по итогам которых было объявлено, что Канада отложит введение цифрового налога, и стороны возобновят торговые переговоры и теперь планируют заключить сделку к 21 июля.