Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Канада возобновляет торговые переговоры с США

Премьер-министр Канады Марк Карни принимает участие в пресс-конференции во время саммита Канада-ЕС в Брюсселе, понедельник, 23 июня 2025 года.
Премьер-министр Канады Марк Карни принимает участие в пресс-конференции во время саммита Канада-ЕС в Брюсселе, понедельник, 23 июня 2025 года. Авторское право  Sean Kilpatrick/AP
Авторское право Sean Kilpatrick/AP
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

Канада отменила введение налога на деятельность IT-компаний США, который вызвал гнев Трампа

РЕКЛАМА

Канада и США возобновляют торговые переговоры: стороны сумели временно урегулировать разногласия.

Ранее Канада, в ответ на 25% тарифы Трампа, планировала ввести налог на цифровые услуги компаний из США: планировалось брать 3% с прибыли в Канаде таких фирм, как Amazon, Google и Meta. Налог должен был применяться задним числом, так что компании должны были сразу заплатить 2 млрд долларов.

Дональд Трамп в пятницу назвал такой шаг канадского правительства «вопиющим нападением на США» и объявил об отмене торговых переговоров.

В воскресенье Трамп и премьер-министр Канады Марк Карни провели телефонную беседу, по итогам которых было объявлено, что Канада отложит введение цифрового налога, и стороны возобновят торговые переговоры и теперь планируют заключить сделку к 21 июля.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

Лидеры G7 не приняли совместное заявление по Украине

Карл III открыл канадский парламент нового созыва, признавшись в любви к стране

Премьер-министр Канады Марк Карни встретится с Дональдом Трампом во вторник