Карл III открыл канадский парламент нового созыва, признавшись в любви к стране

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Король Великобритании Карл III торжественно открыл первую сессию канадского парламента нового созыва в Оттаве тронной речью, в которой отметил, что страна сталкивается с беспрецедентными вызовами.

Выступление британского монарха, официальный титул которого звучит как Король Соединённого королевства, Канады и других королевств и территорий, Глава Содружества и Защитник Веры, было зачитано на английском и французском языках. Оно стало жестом поддержки суверенитета канадцев в момент, когда их страна является мишенью угроз со стороны президента США Трампа, намекавшего, что он хотел бы видеть Канаду американским штатом.

Король Чарльз c супругой прибывают в Сенат, Оттава, 27 мая 2025 года. Sean Kilpatrick/The Canadian Press via AP

Британского монарха пригласил в Оттаву премьер-министр Марк Карни, а основную часть тронной речи, как сообщают СМИ, писали канадские спичрайтеры. От себя лично король Карл III вставил фразы о любви и уважении к стране, процитировав, в числе прочего, канадский гимн.

Традиционно тронная речь произносится генерал-губернатором, представителем британского монарха в Канаде, но в этот раз, несмотря на проблемы со здоровьем, король с супругой приехали лично.

Премьер-министр Канады Марк Карни и король Карл беседуют перед тронной речью в Сенате, 27 мая 2025 года. Sean Kilpatrick/The Canadian Press via AP

Это первый визит Карла III в Канаду после коронации. Его мать, королева Елизавета II, выступала там с тронной речью дважды - в 1957 и 1977 годах. На церемонии в Оттаве монарху были оказаны воинские почести.