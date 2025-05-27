Карл III открыл канадский парламент нового созыва, признавшись в любви к стране

Король Великобритании лично выступил с тронной речью в парламенте Канады, выразив поддержку суверенитету канадцев на фоне угроз Трампа.
Король Великобритании Карл III торжественно открыл первую сессию канадского парламента нового созыва в Оттаве тронной речью, в которой отметил, что страна сталкивается с беспрецедентными вызовами.
Выступление британского монарха, официальный титул которого звучит как Король Соединённого королевства, Канады и других королевств и территорий, Глава Содружества и Защитник Веры, было зачитано на английском и французском языках. Оно стало жестом поддержки суверенитета канадцев в момент, когда их страна является мишенью угроз со стороны президента США Трампа, намекавшего, что он хотел бы видеть Канаду американским штатом.
Британского монарха пригласил в Оттаву премьер-министр Марк Карни, а основную часть тронной речи, как сообщают СМИ, писали канадские спичрайтеры. От себя лично король Карл III вставил фразы о любви и уважении к стране, процитировав, в числе прочего, канадский гимн.
Традиционно тронная речь произносится генерал-губернатором, представителем британского монарха в Канаде, но в этот раз, несмотря на проблемы со здоровьем, король с супругой приехали лично.
Это первый визит Карла III в Канаду после коронации. Его мать, королева Елизавета II, выступала там с тронной речью дважды - в 1957 и 1977 годах. На церемонии в Оттаве монарху были оказаны воинские почести.