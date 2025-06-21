Эксклюзив: Минск освобождает политзаключенных, включая лидера оппозиции Сергея Тихановского

В субботу в Республике Беларусь была освобождена группа политических заключенных в рамках сделки, заключенной при посредничестве США и президента страны Александра Лукашенко. Об этом сообщили Euronews источники в белорусской оппозиции.

Среди освобожденных - муж лидера белорусской оппозиции в изгнании Светланы Тихановской Сергей Тихановский.

Режим Лукашенко арестовал его в 2020 году как тогдашнего кандидата в президенты от белорусской оппозиции и прямого оппонента Лукашенко.

Сергей Тихановский выступает на демонстрации перед президентскими выборами, Минск, Республика Беларусь, 24 марта 2020. AP Photo

Неожиданное освобождение произошло при посредничестве американского посланника Кита Келлога, давнего советника президента США Дональда Трампа, который ранее на этой неделе посетил Минск для переговоров с Лукашенко.

С прошлого года Лукашенко регулярно помиловал небольшое количество заключенных в тюрьму критиков правительства. Наблюдатели расценили этот шаг как сигнал о том, что Минск стремится ослабить напряженность в отношениях с Западом.

В преддверии президентских выборов в январе 2025 года Лукашенко помиловал заключенных, осужденных за экстремизм, заявив, что это "гуманный жест" по отношению к тем, кто "сбился с пути".

Художник Алесь Пушкин с флагом оппозиции. Он умер в июле после заключения его в клинику на принудительное лечение AP Photo

Келлог, специальный представитель США по вопросам войны России против Украины, в частном порядке заявил, что поездка в Минск может помочь начать мирные переговоры. Их цель - прекращение полномасштабного вторжения России в Украину, по словам двух источников.

Ранее лидер оппозиции в изгнании Светлана Тихановская заявила Euronews, что Лукашенко "нельзя доверять", а Беларусь - не место для переговоров, потому что Лукашенко "является частью этой войны".

Лукашенко - ключевой союзник президента РФ Владимира Путина. Он позволил ему организовать часть полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года с территории республики.

"Он - соагрессор, он служит интересам Путина, и ему нельзя доверять", - сказала Тихановская в интервью Euronews.

Она назвала войну России в Украине благословением для Лукашенко и заявила, что он не хочет, чтобы она прекращалась.

"Правительство производит огромное количество товаров для российской армии, и в этой атмосфере санкций против режима Лукашенко это хороший источник дохода для него", - добавила она.

Полиция задерживает 73-летнюю Нину Бахинскую во время оппозиционного ралли против избрания Лукашенко, 19 сентября 2020 AP Photo

Кто такой Сергей Тихановский?

Ранее популярный блогер, Сергей Тихановский решил выдвинуть свою кандидатуру против Лукашенко на президентских выборах 2020 года и был арестован весной, задолго до летних протестов в Беларуси.

Сначала Тихановскому был назначен " административный арест", что не позволило ему выдвинуть свою кандидатуру до истечения установленного срока. Вместо него свою кандидатуру выдвинула его жена Светлана Тихановская, ставшая ведущим кандидатом от оппозиции.

Минский суд приговорил Тихановского к 18 годам лишения свободы с самыми суровыми условиями. Ему запрещены свидания с родственниками и телефонные звонки. Ему также не разрешалось конфиденциально встречаться с адвокатом, читать, отправлять, получать письма и посылки.

В 2023 году ему был вынесен новый приговор: полтора года лишения свободы в дополнение к 18-летнему сроку, который он уже отбывал по обвинению в "неповиновении администрации тюрьмы".

Тихановская не общалась с мужем с тех пор, как он оказался в тюрьме. Ранее она говорила Euronews, что не знает, жив ли он.

"Мои дети пишут ему письма, но не получают ответа. Они спрашивают, все ли в порядке с их отцом, жив ли он еще, - это невероятно болезненная ситуация. Тюремное заключение моего мужа - это моя личная боль, но моя цель - освободить всех политических заключенных", - заявила лидер белорусской оппозиции в интервью Euronews.**

Лукашенко заявил о своей победе на президентских выборах 2020 года, признанных ЕС и внешними наблюдателями фальсифицированными, что вызвало массовые протесты.

Они были жестоко подавлены полицией, десятки тысяч мирных демонстрантов арестованы, а бесчисленные задержанные подверглись пыткам и другому жестокому обращению.

Светлана Тихановская покинула страну, опасаясь судебного преследования. Многие из ее близких соратников, включая известную соратницу по избирательной кампании Марию Колесникову, были заключены в тюрьму.

По данным белорусского правозащитного центра "Весна", после массовых протестов, вспыхнувших после победы Лукашенко на президентских выборах в 2020 году, более 50 000 человек были задержаны по политическим мотивам и не менее 5 472 человек были осуждены по политически мотивированным уголовным делам.

По оценкам ООН, с тех пор страну покинули около 300 000 белорусов, большинство из которых уехали в Польшу и Литву.

И сегодня в Беларуси ежедневно задерживают от 15 до 20 человек.

В 2023 году Тихановская была приговорена к 15 годам лишения свободы.