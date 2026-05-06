Беларусь вызвала главу армянской дипмиссии из-за сравнения с "губернией" России

Временный поверенный в делах Армении в Беларуси Артур Саргсян был вызван в белорусский МИД, где ему заявили протест и вручили ноту в связи с "недружественными", как сочли в ведомстве, "действиями армянской стороны".

Поводом стали заявления спикера парламента Армении Алена Симоняна, сделанные 2 мая. В телеэфире он заявил, что Россия пытается провести в Армении "политическую операцию по смене власти", подчеркнув, что страна "не будет управляться, как Беларусь" и "не станет губернией".

Инртервью спикера парламента Армении Алена Симонянан армянскому Первому телеканалу

Симонян пояснил, что упомянул Беларусь как пример иной модели управления, отличной от выбранного Арменией демократического курса.

Официальный представитель МИД Беларуси Руслан Варанков назвал высказывания армянского политика "предвыборным популизмом" и "попыткой отвлечь собственный электорат от тяжелейших внутренних проблем". При этом Варанков отметил, что в Минске "чётко разделяют братский армянский народ и его недальновилных представителей власти".

Варанков подчеркнул, что Беларусь - "суверенное государство, которое самостоятельно определяет формат своих союзнических отношений с Россией".

"Мы гордимся этим сотрудничеством и никому не позволим нас поучать", - отметил пресс-секретарь белорусского МИДа.

Напряжённость в отношениях двух стран возникала и ранее. В Ереване неоднократно обращали внимание на высказывания президента Беларуси Александра Лукашенко, который в последние годы в резкой форме критиковал руководство Армении, ставил под сомнение его способность обеспечивать безопасность страны и открыто поддерживал позицию Азербайджана в период и после 44‑дневной войны. Эти заявления в Армении воспринимались как "несоответствующие духу союзнических отношений в рамках ОДКБ".

Комментируя ноту протеста, врученную белорусским МИДом армянскому дипломату, Симонян заявил, что политику страны выбирает сама страна, и для Еревана выбор права и свободы человека - это важнейшие ценности.

"Мы выбрали демократический путь, они (Беларусь) немного иной, не такой, как Армения", - сказал спикер армянского парламента.