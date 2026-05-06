Беларусь вызвала главу армянской дипмиссии из-за сравнения с "губернией" России

Флаги Армении и Беларуси Авторское право  Telegram канал МИД Беларуси - https://t.me/BelarusMFA/646
By Anka Kir
Опубликовано
МИД Беларуси заявил протест Армении после высказываний спикера парламента Алена Симоняна, который обвинил Россию в попытке смены власти в Армении и заявил, что страна "не будет управляться, как Беларусь".

Временный поверенный в делах Армении в Беларуси Артур Саргсян был вызван в белорусский МИД, где ему заявили протест и вручили ноту в связи с "недружественными", как сочли в ведомстве, "действиями армянской стороны".

Поводом стали заявления спикера парламента Армении Алена Симоняна, сделанные 2 мая. В телеэфире он заявил, что Россия пытается провести в Армении "политическую операцию по смене власти", подчеркнув, что страна "не будет управляться, как Беларусь" и "не станет губернией".

Инртервью спикера парламента Армении Алена Симонянан армянскому Первому телеканалу Telegram канал Alen Simonyan - https://t.me/AlenSimonyanonline/535

Симонян пояснил, что упомянул Беларусь как пример иной модели управления, отличной от выбранного Арменией демократического курса.

Официальный представитель МИД Беларуси Руслан Варанков назвал высказывания армянского политика "предвыборным популизмом" и "попыткой отвлечь собственный электорат от тяжелейших внутренних проблем". При этом Варанков отметил, что в Минске "чётко разделяют братский армянский народ и его недальновилных представителей власти".

Варанков подчеркнул, что Беларусь - "суверенное государство, которое самостоятельно определяет формат своих союзнических отношений с Россией".

"Мы гордимся этим сотрудничеством и никому не позволим нас поучать", - отметил пресс-секретарь белорусского МИДа.

Напряжённость в отношениях двух стран возникала и ранее. В Ереване неоднократно обращали внимание на высказывания президента Беларуси Александра Лукашенко, который в последние годы в резкой форме критиковал руководство Армении, ставил под сомнение его способность обеспечивать безопасность страны и открыто поддерживал позицию Азербайджана в период и после 44‑дневной войны. Эти заявления в Армении воспринимались как "несоответствующие духу союзнических отношений в рамках ОДКБ".

Комментируя ноту протеста, врученную белорусским МИДом армянскому дипломату, Симонян заявил, что политику страны выбирает сама страна, и для Еревана выбор права и свободы человека - это важнейшие ценности.

"Мы выбрали демократический путь, они (Беларусь) немного иной, не такой, как Армения", - сказал спикер армянского парламента.

