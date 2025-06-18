Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Трамп планирует разрешить работу TikTok в США еще на 90 дней

FILE - Логотип приложения TikTok показан на iPhone в пятницу, 17 января 2025 года, в Хьюстоне
FILE - Логотип приложения TikTok показан на iPhone в пятницу, 17 января 2025 года, в Хьюстоне Авторское право  Ashley Landis/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право Ashley Landis/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Malek Fouda
Опубликовано
Новое распоряжение станет третьей отсрочкой запрета на работу TikTok в США. В январе Конгресс распорядился заблокировать приложение в случае, если его владелец, китайская ByteDance, не продаст его американскому покупателю.

На этой неделе президент США Дональд Трамп планирует подписать указ, продлевающий срок, в течение которого китайский владелец TikTok должен продать соцсеть, заявили в Белом доме.

Этот срок продлевается уже в третий раз.

Впервые это произошло 20 января, в первый день президентства Дональда Трампа – сразу после того, как работа платформы была на короткий срок приостановлена из-за санкционированного Конгрессом запрета.

Затем, в начале апреля, президент США издал указ о продлении работы TikTok еще на 75 дней после срыва потенциального соглашения о продаже приложения американским владельцам.

Китай отказался от сделки, которая, как неоднократно заявляла администрация Трампа, была близка к завершению, после того как США объявили о введении глобальных пошлин, сильно затронувших китайский импорт.

"Как он уже неоднократно говорил, президент Трамп не хочет, чтобы TikTok ушел в тень, – говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт. – Это продление сроком на 90 дней, в течение которых администрация будет работать над тем, чтобы сделка была завершена, и американцы смогли продолжать пользоваться TikTok, будучи уверенными в том, что их данные в безопасности и сохранности".

Дональд Трамп сказал журналистам на борту самолета Air Force One, когда возвращался в Вашингтон с саммита G7 в Канаде, что он, "вероятно", снова продлит срок разрешения на работу TikTok.

Он также добавил, что, по его мнению, его китайский коллега Си Цзиньпин "в конечном итоге одобрит" сделку по продаже бизнеса TikTok в США.

Неясно, сколько раз Дональд Трамп сможет продлевать запрет, пока правительство продолжает вести переговоры о продаже TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance.

С момента своего появления в TikTok в прошлом году Дональд Трамп набрал более 15 миллионов подписчиков и считает, что эта платформа помогла ему завоевать популярность среди молодых избирателей. В январе он сказал, что у него "теплое местечко для TikTok".

Дополнительные источники • AP

