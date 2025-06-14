Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Трамп приостанавливает рейды против иммигрантов в сельском хозяйстве и гостиничном бизнесе под политическим давлением

Облавы на мигрантов
Облавы на мигрантов Авторское право  Orange County Register/SCNG
Авторское право Orange County Register/SCNG
By Jesús Maturana
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

Президент США Дональд Трамп принял решение временно приостановить иммиграционные рейды в стратегических отраслях экономики, что знаменует собой значительный сдвиг в его иммиграционной политике после того, как он столкнулся с растущей оппозицией и общественным резонансом.

РЕКЛАМА

Администрация Трампа приказала Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) приостановить правоприменительные операции в отраслях, критически важных для экономики США. Конкретное распоряжение предусматривает отказ от высылки нелегалов в сельскохозяйственном секторе, включая мясокомбинаты, а также в рестораном и гостиничном бизнесе.

Об этом решении было сообщено в официальном электронном письме, разосланном в прошлый четверг, согласно информации, которую подтвердили The New York Times правительственные чиновники.

Пресс-секретарь Министерства внутренней безопасности Триша Маклафлин отметила, что они будут следовать указаниям президента, продолжая фокусироваться на том, чтобы убрать с американских улиц самых опасных преступников-нелегалов.

Экономические и политические последствия иммиграционных рейдов

Пауза в проведении операций по высылке отражает обеспокоенность правительства тем, что они оказывают негативное влияние на жизненно важные отрасли экономики и поддержку избирателей.** Сельскохозяйственный сектор, особенно в таких штатах, как Калифорния, почти полностью зависит от труда иммигрантов.

Протесты в Лос-Анджелесе усилили давление на администрацию Трампа, который стремится сохранить поддержку избирателей на предстоящих выборах в Конгресс, и сейчас стоит перед дилеммой.

С момента возвращения в Белый дом в январе Трамп проводил беспрецедентно жесткую иммиграционную политику. Недавно члены его кабинета провели совещание с руководством ICE и отдали приказ о проведении 3000 арестов в день, что привело к активизации иммиграционных рейдов по всей стране.

Эта эскалация вызвала противоречие между политическими целями массовой депортации и экономическими потребностями отраслей, которые в значительной степени зависят от рабочих-иммигрантов. Решение приостановить рейды в определенных секторах говорит о признании администрацией того, что иммиграционная политика должна быть сбалансирована с экономическими и электоральными соображениями.

Вместе с тем, приостановка операций по высылке нелегалов в сельском хозяйстве и гостиничном бизнесе не является фундаментальным изменением иммиграционной политики Трампа, а скорее тактической корректировкой перед лицом политического и экономического давления.

Правительство по-прежнему намерено продолжать операции против иммигрантов, предполагая, что рейды могут возобновиться в других секторах или при других обстоятельствах.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

Дональд Трамп встретится с королём Карлом III и премьер-министром в рамках второго государственного визита

Предполагаемый убийца Чарли Кирка не помогает следствию - власти США

Трамп советует Израилю быть осторожным в отношениях с "большим союзником" Катаром