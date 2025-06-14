РЕКЛАМА

Администрация Трампа приказала Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) приостановить правоприменительные операции в отраслях, критически важных для экономики США. Конкретное распоряжение предусматривает отказ от высылки нелегалов в сельскохозяйственном секторе, включая мясокомбинаты, а также в рестораном и гостиничном бизнесе.

Об этом решении было сообщено в официальном электронном письме, разосланном в прошлый четверг, согласно информации, которую подтвердили The New York Times правительственные чиновники.

Пресс-секретарь Министерства внутренней безопасности Триша Маклафлин отметила, что они будут следовать указаниям президента, продолжая фокусироваться на том, чтобы убрать с американских улиц самых опасных преступников-нелегалов.

Экономические и политические последствия иммиграционных рейдов

Пауза в проведении операций по высылке отражает обеспокоенность правительства тем, что они оказывают негативное влияние на жизненно важные отрасли экономики и поддержку избирателей.** Сельскохозяйственный сектор, особенно в таких штатах, как Калифорния, почти полностью зависит от труда иммигрантов.

Протесты в Лос-Анджелесе усилили давление на администрацию Трампа, который стремится сохранить поддержку избирателей на предстоящих выборах в Конгресс, и сейчас стоит перед дилеммой.

С момента возвращения в Белый дом в январе Трамп проводил беспрецедентно жесткую иммиграционную политику. Недавно члены его кабинета провели совещание с руководством ICE и отдали приказ о проведении 3000 арестов в день, что привело к активизации иммиграционных рейдов по всей стране.

Эта эскалация вызвала противоречие между политическими целями массовой депортации и экономическими потребностями отраслей, которые в значительной степени зависят от рабочих-иммигрантов. Решение приостановить рейды в определенных секторах говорит о признании администрацией того, что иммиграционная политика должна быть сбалансирована с экономическими и электоральными соображениями.

Вместе с тем, приостановка операций по высылке нелегалов в сельском хозяйстве и гостиничном бизнесе не является фундаментальным изменением иммиграционной политики Трампа, а скорее тактической корректировкой перед лицом политического и экономического давления.

Правительство по-прежнему намерено продолжать операции против иммигрантов, предполагая, что рейды могут возобновиться в других секторах или при других обстоятельствах.