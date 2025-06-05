Украина ждёт возвращения беженцев из ЕС, но не будет на них давить

РЕКЛАМА

В условиях, когда тотальная война России против Украины длится уже четвёртый год, власти пересматривают свою стратегию, как сохранить тесные связи с соотечественниками, которые были вынуждены бежать за границу, и как мотивировать их вернуться.

Около 4,8 миллиона украинцев получили временную защиту в Европе с тех пор, как Россия начала своё полномасштабное вторжение в феврале 2022 года.

Изначально планировалось, что временный механизм защиты будет действовать три года, но в среду Еврокомиссия предложила продлить этот статус до марта 2027 года.

Чем дольше люди остаются за границей, тем сложнее вернуть их домой, признаёт Алексей Чернышов, вице-премьер-министр Украины, который также возглавляет недавно созданное министерство национального единства.

Одна из задач нового ведомства – поддерживать тесные связи с диаспорой в Европе.

"Чем дольше продолжается война, тем больше украинцев интегрируется в общества других стран", – отметил он в интервью Euronews.

"Поэтому даже во время войны мы хотим поддерживать связи с нашими гражданами. Мы хотим обратиться к ним и сказать, что все одинаково важны для Украины. Нам нужен ваш вклад [в развитие страны], не только вклад конкретный, материальный, но даже эмоциональный", – пояснил Чернышов.

Вы должны быть интегрированы в украинскую жизнь. Вы должны думать об Украине. Неважно, рассматриваете ли вы возможность возвращения или не рассматриваете её вовсе. Важно, чтобы вы сохранили свою идентичность и были в курсе украинской повестки дня. Алексей Чернышов министр национального единства

Теперь Киев надеется перестроить свою стратегию с помощью так называемых "Центров единства", информационных хабов, которые были открыты за рубежом. Эти многофункциональные центры будут предоставлять перемещённым украинцам различные услуги, включая юридические, психологические, образовательные и культурные, чтобы облегчить их интеграцию в ЕС.

Вместе с тем они также будут способствовать их добровольному возвращению в Украину, как только для этого сложатся благоприятные условия.

Еврокомиссия поддержала эту инициативу, объявив о продлении срока действия схемы временной защиты.

По словам Чернышова, теперь у украинцев в ЕС есть ясная перспектива на ближайшие 20 месяцев, чтобы планировать свою жизнь. В то же время Киев надеется, что инициатива "Центры единства" также поможет людям задуматься о возвращении на родину.

Это, по признанию Чернышова, будет зависеть, прежде всего, от ситуации на фронтах и бомбёжек в тылу. Украинцы переехали не в поисках лучшей жизни, повторил он: "Они бежали от войны, и мы должны всегда об этом помнить".

Центр для приёма беженцев из Украины оборудовали на крытом стадионе в деревне Медыка на границе с Польшей, 15 марта 2022 года. AP Photo/Petros Giannakouris, File

Украинские беженцы на рынке труда в ЕС

Тем временем украинцы в Европе стали "очень сильным активом для рынка труда", утверждает вице-премьер Украины.

"Они профессиональны, трудолюбивы, умны, образованны, и, очевидно, за них будет вестись конкуренция среди работодателей", – пояснил Чернышов.

Официальных данных о том, сколько украинских беженцев работает в Европе, нет, и в разных странах ситуация разная.

Согласно совместному докладу Организации экономического сотрудничества и развития и Европейской миграционной сети за май 2024 года, получатели временной защиты (BoTP) интегрировались в рынок труда быстрее, чем другие группы беженцев.

В начале 2023 года в ряде стран ЕС, включая Эстонию, Литву, Данию и Нидерланды, доля занятых бенефициаров BoTP трудоспособного возраста уже превышала 40%.

Ещё более высокий уровень занятости был зафиксирован в Польше – более 60 %. В то время как в Германии (18%) и Швейцарии (14%) этот показатель был ниже среднего.

В Киеве надеются, что украинцы, получившие профессиональный опыт за границей, затем внедрят его у себя дома. По словам Чернышова, развитие экономики и проведение реформ также откроют людям путь к возвращению домой после окончания войны.

"Как только Украина восстановит и разовьёт свою экономику, последуют европейские инвесторы. Кого они привезут с собой? Очевидно, что в первую очередь они будут рассматривать украинцев, которые профессионально интегрированы в Европу, и, скорее всего, предложат им работу в Украине", – отметил он.

Однако, несмотря на то, что экономический рост и дальнейшее развитие, безусловно, важны, стабильный мир остаётся главным условием для возвращения людей, а также для экономического роста и процветания Украины.

Беженцы из Украины прибывают в недавно сооружённый временный центр на территории бывшего аэропорта Тегель в Берлине, 20 марта 2022 года. AP Photo/Steffi Loos

Возвращение граждан может быть только добровольным

Еврокомиссия объявила, что назначит специального посланника по делам украинцев в ЕС.

Это должно помочь предоставить украинцам более полную информацию о переходе с чрезвычайного статуса на более стандартные виды на жительство (рабочий, студенческий, семейный и т. д.), а также подготовить почву для постепенного возвращения и реинтеграции в Украине.

По словам Чернышова, многие украинцы хотят вернуться домой, и они уже продемонстрировали это.

После того, как украинская армия вытеснила российские войска из Киевской области, многие устремились домой, как только смогли.

"В марте 2022 года многие люди вернулись в Киев и другие города, и это на самом деле отличный пример", – сказал Чернышов, добавив, что многие переселенцы регулярно приезжают в Украину навестить родных и друзей.

В качестве беспрецедентного шага Украина создала министерство национального единства и сейчас работает над разрешением двойного и множественного гражданства.

Но что Киев не может и не будет делать, так это принуждать людей к возвращению, сказал Чернышов. "Мы не можем никого заставить вернуться. Это невозможно".

Единственная мотивация для возвращения в Украину – это успешная Украина и любовь к родине. Это единственные два фактора, которые побуждают украинцев вернуться или, как минимум, серьёзно об этом задуматься. Никаких силовых действий не может быть и не будет. Алексей Чернышов министр национального единства

Украина может сделать всё возможное, чтобы мотивировать людей административными и экономическими стимулами, но пока украинские города продолжают бомбить, убедить людей вернуться будет сложно.

В этом случае решение о возвращении в Украину для многих будет зависеть не от Брюсселя или Киева, а от того, что решат в Москве: продолжать ли ей войну или остановиться.