Афины и Никосия выразили опасения по поводу нового финансового механизма SAFE

By Foteini Doulgkeri
В Греции и на Кипре задаются вопросами, касающимися функционирования кредитного механизма SAFE в сфере обороны. Речь идет о возможности участия в программе третьих стран, в числе которых может оказаться Турция, оккупирующая часть Кипра.

В ЕС утверждена программа SAFE. Она предусматривает предоставление кредитов на военные нужды на 150 миллиардов евро. Цель - стимулировать оборонное производство. От голосования воздержалась только Венгрия. Но беспокойство относительно нового механизма выразили в Греции и на Кипре. Речь идет о возможности участия в программе третьих стран, в числе которых может оказаться Турция, оккупирующая часть Кипра.

Ангелос Сиригос, профессор международного права: "Дело в том, такие страны, как Турция, имеющие промышленные предприятия, которые купили европейские заводы или участвуют в их капитале, как в случае с Piaggio в Италии, могут участвовать в программе без каких-либо проблем, потому что теперь у них есть европейская марка. Они выглядят как европейские компании, а не как турецкие".

Министр обороны Греции Никос Дендиас также подверг критике данный механизм. Глава ведомства опасается, что некоторые партнеры ЕС попытаются воспользоваться инструментом SAFE что называется с "черного хода". Аналогичные опасения существуют и в Никосии.

Лукас Фурлас, депутат Европарламента, КИПР: "Нельзя не заметить тот факт, что они пытаются включить Турцию в игру, о чем уже давно заявляют в Европейском парламенте, Еврокомиссии и Совете. Это была попытка интегрировать Турцию в Европейский оборонный механизм, страну, которая оккупирует европейскую территорию и угрожает странам Европейского союза войной. Это все равно, что запустить волка в овчарню, чтобы он охранял овец".

SAFE является частью программы "Готовность 2030" общей стоимостью 800 миллиардов евро. Регламент SAFE предусматривает, что 65% компонентов от закупаемой совместно продукции должно поступать из государств ЕС, Украины, стран Европейской экономической зоны и Европейской ассоциации свободной торговли. Все третьи страны могут участвовать на уровне максимум 35% .  

Фэй Дулгери, Euronews: "Наряду с замечаниями в отношении европейской инициативы, в Афинах и Никосии растут ожидания относительно того, что Греция и Кипр воспользуются исторической возможностью, которая открывается для оборонной промышленности".

