Израиль активизировал военную операцию на севере и юге сектора Газа. В южном городе Хан-Юнис израильские войска продвинулись к Европейской больнице и разрушили заднюю стену медицинского центра, сообщили несколько СМИ.

Тем временем Министерство здравоохранения Палестины, подконтрольное ХАМАС, заявило, что израильские военные разбомбили единственный оставшийся на севере Газы центр диализа почек Нура аль-Кааби, который является частью Индонезийской больницы в Бейт-Лахии.

Министерство ранее заявляло, что с начала более чем 19-месячной войны из-за отсутствия доступа к надлежащему лечению и разрушения центров умерло более 40% пациентов с почечной недостаточностью.

Глава израильской армии Эяль Замир заявил, что расширение наземных операций будет продолжаться до тех пор, пока не будут освобождены оставшиеся заложники, удерживаемые ХАМАС, и группировка не будет разгромлена.

Палестинцы осматривают завалы в мечети Аль-Ансар после израильского удара в Дейр-эль-Балахе, 2 июня 2025 г. AP Photo

В воскресенье ХАМАС опубликовал заявление для прессы, в котором говорится, что он готов немедленно начать непрямые переговоры о прекращении огня в Газе.

По словам боевиков, целью переговоров будет прекращение "гуманитарной катастрофы" в Газе, обеспечение доставки помощи палестинскому народу и достижение постоянного прекращения огня, сопровождаемого полным выводом израильских войск из сектора.

Израиль пока не отреагировал на заявление ХАМАС.

В понедельник премьер-министр Великобритании Кир Стармер вновь заявил о необходимости срочного прекращения огня, немедленной доставки гуманитарной помощи палестинцам в Газе и освобождения заложников.

"Послушайте, ситуация в Газе нетерпима и ухудшается с каждым днем, именно поэтому мы работаем с союзниками, - сказал Стармер во время поездки в Шотландию. - Говоря о том, что это невыносимо, мы должны абсолютно четко понимать, что необходимо прекращение огня. Абсолютно ясно, что гуманитарная помощь должна поступать быстро и в больших объемах, а на данный момент она не поступает. Это приводит к абсолютным разрушениям. И, конечно, продолжать нашу работу по освобождению заложников, которых удерживают уже очень, очень долгое время".