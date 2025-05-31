ХАМАС в ответ на предложение США требует постоянного прекращения огня в Газе

ХАМАС заявил, что ответил на предложение США о временном прекращении огня, одобренное израильскими официальными лицами, но подробности стали известны не сразу.

В своем ответе ХАМАС повторил ранее заявленные требования о "постоянном прекращении огня, всестороннем выводе войск из сектора Газа и обеспечении поставок помощи нашему народу и нашим семьям в секторе Газа", которые не были включены в первоначальный проект предложения США.

В своем заявлении ХАМАС сообщил, что 10 живых израильских заложников и 18 погибших будут освобождены в обмен на "согласованное количество палестинских заключенных".

Израильский чиновник на условиях анонимности сообщил израильским журналистам, что Иерусалим рассматривает ответ ХАМАС на предложение спецпосланника США Стива Виткоффа о сделке с заложниками как «фактический отказ».

Ответ ХАМАС включает ряд правок в предложение Виткоффа, которое было направлено ХАМАС в начале этой недели после того, как ведущий переговорщик от Израиля и министр по стратегическим вопросам Рон Дермер подписал его.

Несмотря на заявление ХАМАС о том, что он уже представил свой ответ на предложение Виткоффа о сделке с заложниками, посредники все еще работают с этой группировкой, чтобы смягчить некоторые правки, которые она потребовала, сообщил The Times of Israel источник, вовлеченный в процесс.

Согласно первоначальному предложению США, боевые действия прекратятся на 60 дней и будут освобождены некоторые из 58 заложников, все еще удерживаемых в Газе, в обмен на палестинских заключенных и столь необходимую продовольственную и другую помощь. Об этом сообщили представители ХАМАС и Египта, которые говорили на условиях анонимности.

В соглашении нет четких гарантий окончательного прекращения войны.

Эта история продолжается и будет дополнена нашими журналистами.