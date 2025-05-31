Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

ХАМАС в ответ на предложение США требует постоянного прекращения огня в Газе

Дым поднимается в небо после израильского авиаудара в городе Газа, пятница, 30 мая 2025 года.
Дым поднимается в небо после израильского авиаудара в городе Газа, пятница, 30 мая 2025 года. Авторское право  AP Photo/Jehad Alshrafi
Авторское право AP Photo/Jehad Alshrafi
By Emma De Ruiter
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

В рамках своего встречного предложения ХАМАС согласился освободить 10 живых израильских заложников и 18 погибших в обмен на 125 палестинских заключенных и 1 111 задержанных жителей Газы.

ХАМАС заявил, что ответил на предложение США о временном прекращении огня, одобренное израильскими официальными лицами, но подробности стали известны не сразу.

В своем ответе ХАМАС повторил ранее заявленные требования о "постоянном прекращении огня, всестороннем выводе войск из сектора Газа и обеспечении поставок помощи нашему народу и нашим семьям в секторе Газа", которые не были включены в первоначальный проект предложения США.

В своем заявлении ХАМАС сообщил, что 10 живых израильских заложников и 18 погибших будут освобождены в обмен на "согласованное количество палестинских заключенных".

Израильский чиновник на условиях анонимности сообщил израильским журналистам, что Иерусалим рассматривает ответ ХАМАС на предложение спецпосланника США Стива Виткоффа о сделке с заложниками как «фактический отказ».

Ответ ХАМАС включает ряд правок в предложение Виткоффа, которое было направлено ХАМАС в начале этой недели после того, как ведущий переговорщик от Израиля и министр по стратегическим вопросам Рон Дермер подписал его.

Несмотря на заявление ХАМАС о том, что он уже представил свой ответ на предложение Виткоффа о сделке с заложниками, посредники все еще работают с этой группировкой, чтобы смягчить некоторые правки, которые она потребовала, сообщил The Times of Israel источник, вовлеченный в процесс.

Согласно первоначальному предложению США, боевые действия прекратятся на 60 дней и будут освобождены некоторые из 58 заложников, все еще удерживаемых в Газе, в обмен на палестинских заключенных и столь необходимую продовольственную и другую помощь. Об этом сообщили представители ХАМАС и Египта, которые говорили на условиях анонимности.

В соглашении нет четких гарантий окончательного прекращения войны.

Эта история продолжается и будет дополнена нашими журналистами.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Гуманитарный фонд Газы опровергает сообщения о десятках погибших в Рафахе

Израиль принял план США о перемирии, ХАМАС - пока нет

Протесты в в поддержку Палестины: Мелони и Крозетто против докладчика ООН Альбанезе