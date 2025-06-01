Газа: столкновения возле пункта распределения помощи

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По меньшей мере 25 человек были убиты и 175 ранены в воскресенье, когда они направлялись за продовольствием в сектор Газа, по данным местных медиков и свидетелей. Они обвинили снова израильские войска в стрельбе по толпе людей, находившихся примерно в 1000 метрах от пункта выдачи помощи, которым руководит организация под руководством США и Израиля.

Израильские военные в своем кратком заявлении сообщили, что "в настоящее время им ничего не известно о ранениях, вызванных огнем (израильских военных) в месте раздачи гуманитарной помощи".

Поддерживаемый Израилем и США Гуманитарный фонд Газы, занимающийся распределением помощи в Газе, в своем заявлении сообщил, что в начале воскресенья он доставил помощь "без происшествий". Его представители опровергли предыдущие сообщения о хаосе и стрельбе вокруг его объектов, которые находятся в израильских военных зонах. Доступ туда "независимых лиц ограничен".

Новая система доставки помощи омрачена хаосом

Распределение помощи Гуманитарным фондом Газы было омрачено хаосом, и многие свидетели утверждают, что израильские войска открыли огонь по толпе людей вблизи мест доставки. По данным местных органов здравоохранения, до воскресенья погибли по меньшей мере шесть человек и более 50 получили ранения.

Агентства ООН и крупные гуманитарные группы отказались работать с фондом, заявив, что он нарушает гуманитарные принципы, поскольку позволяет Израилю контролировать, кто получает помощь, и заставляет людей переселяться к местам раздачи, вызывая дополнительное массовое перемещение населения в анклаве.

Израиль и США утверждают, что новая система направлена на предотвращение захвата помощи боевиками ХАМАС. Израиль не предоставил никаких доказательств систематической утечки помощи, а ООН отрицает, что она имела место.

По сообщениям арабских СМИ, ХАМАС потерял контроль над безопасностью в секторе Газа и "каждый воюет за кусок хлеба".