Во Франции бывший хирург приговорен к 20 годам тюрьмы за сексуальное насилие в отношении 299 детей

РЕКЛАМА

74-летний педофил и бывший хирург Жоэль Ле Скуарнек, изнасиловавший сотни детей более чем за два десятилетия, в среду был приговорен французским судом к максимальному сроку тюремного заключения в 20 лет.

Его признали виновным в изнасиловании и сексуальном насилии в отношении 299 детей.

Судьи последовали рекомендациям прокурора относительно срока наказания из-за "крайне высокого риска повторного совершения преступления", и уголовный суд Морбиана постановил, что Ле Скуарнек должен отсидеть не менее двух третей срока, прежде чем он сможет претендовать на право на освобождение.

Он уже отбывает 15-летний тюремный срок по вынесенному в 2020 году обвинительному приговору за изнасилование и сексуальное насилие над четырьмя детьми, включая двух племянниц.

Новый судебный процесс в Бретани, на западе Франции, начался в феврале и раскрыл схему насилия в период с 1989 по 2014 год. Большинство жертв во время нападений были без сознания или находились под действием седативных препаратов в больницах, в которых работал Ле Скуарнек. Среди жертв, средний возраст которых составил 11 лет, было 158 мальчиков и 141 девочка.

В своей последней речи, после того как его адвокаты выступили с заключительными аргументами, обвиняемый заявил, что "не просит снисхождения", а"просто права (...) вернуть ту часть моей человечности, которой мне так не хватало", сообщает AFP.

Ранее Ле Скуарнек признался во всех предъявляемых ему преступлениях, но при этом настаивал, что не помнит жертв. Защита назвала его признания "актом возмещения ущерба" и попросила суд принять их как"благоприятные для обвиняемого" обстоятельства.

По данным следствия и обнаруженным жандармами дневникам бывшего хирурга, в которых были записаны сотни историй изнасилований и сексуальных нападений на пациентов, насилие продолжалось 25 лет.

Большинство бывших пациентов хирурга не помнят совершённых в их отношении преступных действий, поскольку они подвергались им под наркозом в операционной или в послеоперационной. При этом пострадавшие живут с такими последствиями, как депрессия, тревога и медицинские фобии.

"То, что Ле Скуарнека не могли остановить 30 лет, - институциональный провал"

По мнению нескольких пострадавших и правозащитных НПО, в этом отчасти виноваты органы здравоохранения и судебные власти.

По данным Ici, бывшей France Bleu, группа из 50 жертв направила письмо в министерства здравоохранения и юстиции, а также Верховному комиссару по делам детей с требованием создать межведомственную комиссию по итогам судебного процесса.

Демонстрация перед зданием суда в Ванне в день начала судебного разбирательства, 24 февраля 2025 г. AP Photo/Thomas Padilla

Две ассоциации, выступавшие в качестве гражданских сторон в этом деле, подали жалобы против Х"за создание опасности для окружающих".

Ассоциация "La Voix De l'Enfant" осуждает тот факт, что в отношении Ле Скуарнека не было проведено расследование органами здравоохранения, больничными учреждениями или различными органами Ордена врачей, несмотря на то, что в 2005 году он был приговорен к четырём месяцам лишения свободы условно за хранение детской порнографии.

"Вопреки обязательным положениям статьи L4126-6 Кодекса общественного здравоохранения Франции, суд не уведомил Национальный совет Ордена врачей об этом приговоре. Еще большее беспокойство вызывает тот факт, что, хотя Национальный совет Ордена врачей Финистера был предупрежден двумя врачами об этом приговоре и добивался вынесения решения в июне 2006 года, прокурору потребовалось более пяти месяцев, чтобы отправить ему решение после многочисленных напоминаний со стороны Ордена", - говорится в пресс-релизе "La Voix De l'Enfant" .

Ассоциация считает, что"большое количество жертв непосредственно пострадало от грубого пренебрежения со стороны судебных и медицинских органов".

"Уголовный суд не сможет свести обвиняемого к серийному хищнику, но должен будет понять, как ему удавалось бесчинствовать на протяжении стольких лет, не будучи остановленным ранее в своих многочисленных деяниях", - заявила "Face à l'inceste", другая ассоциация и гражданская сторона в процессе.

В ходе процесса правительство Франции выступило с инициативой, чтобы профессиональный орден мог получить доступ к уголовному досье практикующих врачей.

Второй суд над серийным хищником

О масштабах предполагаемого насилия Ле Скуарнека стало известно только в апреле 2017 года, когда его шестилетняя соседка рассказала своей матери, что он совершил над ней сексуальное насилие, когда она играла в саду его дома в городе Жонзак на юго-западе Франции.

В результате обыска, проведенного жандармерией, в его доме было обнаружено 300 000 детских порнографических фотографий и видео, а также его"черные тетради".

Осужденный в 2020 году, бывший хирург в настоящее время отбывает свой первый 15-летний тюремный срок за растление четырех детей:

двух своих племянниц,

юной пациентки больницы в Лоше, департамент Индр-и-Луар

и его юной соседки.

Второй судебный процесс над Ле Скуарнеком проходил в то время, когда участники кампании пытались снять табу, которое долгое время окружало случаи сексуального насилия во Франции.

Ранее широкую огласку получило дело об изнасиловании Жизель Пелико, организованном ее мужем. Жертва химических субстанций, она годами подвергалась насилию со стороны бывшего мужа и десятков других мужчин, которые были признаны виновными и приговорены к тюремному заключению на срок от трех до двадцати лет.

Совсем недавно скандал с насилием и сексуальными домогательствами в Нотр-Дам-де-Бетаррам также получил широкую огласку и имел значительные политические последствия.

Премьер-министр Франсуа Байру, которого подозревали в том, что он закрывал глаза на многочисленные обвинения в жестоком обращении в престижном католическом заведении в регионе Пиренеи-Атлантики во Франции, был вынужден объяснить свои действия перед парламентской комиссией, которая должна представить свои выводы в конце июня.