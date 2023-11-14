Европарламент предостерег от массовой слежки при борьбе с педофилией

Европарламент готовит резолюцию против сексуального злоупотребления детьми в интернете. Депутаты призвали не допускать при этом "массовой слежки" и нарушения конфиденциальности

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Выявление педофилии в интернете не должно приводить к массовой слежке за пользователями. Так решил комитет Европарламента по юстиции, готовя противоречивый закон, направленный против сексуального насилия над детьми онлайн.

Депутат от Европейской народной партии Хавьер Зарзалехос:

"Речь идет о том, чтобы найти правильный баланс между защитой детей и обеспечением правовых рамок, в которых будут гарантированы конфиденциальность и защита данных".

Либеральный евродепутат Хильде Ваутманс:

"Массового сканирования не будет. Зашифрованные письма граждан не будут читаться и просматриваться. Будет только адресная проверка сообщений".

Борцы за тайну переписки и частной жизни приветствовали эти решения. А защитники детских прав видят опасность и требуют от онлайн-платформ добровольно выявлять порнографию с участием детей.

Хавьер Зарзалехос:

"Я могу понять, что некоторые группы и организации хотели бы пойти дальше. Но наша обязанность как законодателей - найти правильный баланс. Это обязательные рамки, поэтому все компании, предлагающие цифровые услуги в Евросоюзе, должны будут проводить оценку рисков. В конечном итоге они могут быть подвергнуты проверке. По-моему это чрезвычайно важно, это меняет парадигму борьбы с сексуальным насилием над детьми".

Голосование по проекту такой резолюции состоится в Европарламенте на следующей неделе, после чего последуют переговоры со странами-членами ЕС.

Хильде Ваутманс:

"Мы все знаем, что есть страны-члены, которые выступают против обязательного законодательства по этому вопросу. Но мы, как европарламент, достаточно сильны, чтобы убедить Еврокомиссию и Совет ЕС в необходимости принятия этого закона, обязательного к исполнению".