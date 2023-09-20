В Бельгии открыт мемориал в память о жертвах маньяка-педофила Марка Дютру

Спустя 27 лет после ареста убийцы и насильника на месте его снесённого дома открыли памятник жертвам.

В бельгийском городе Шарлеруа открыт «Белый мемориал» в память о жертвах маньяка-педофила Марка Дютру. Инаугурация прошла на месте снесённого дома убийцы и насильника.

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Дело Дютру вызвало огромный резонанс в Бельгии. После его ареста в 1996 около 300 тысяч человек вышли на «Белый марш» в Брюсселе с требованием защитить детей от насилия.

Отец одной из убитых Марком Дютру девочек Жино Рюссо подчеркивает важность «Белого марша» для всей страны:

«Я думаю, это часть истории Бельгии. Не из-за моей дочери. Я говорю так, потому что это правда. Когда люди выходят на улицы, это история, такое редко бывает».

Жертвами Марка Дютру стали по меньшей мере 11 человек, в том числе шестеро девочек в возрасте от восьми лет. По обвинениям в педофилии, изнасилованиях, убийствах, похищении людей он был приговорён в 2004 году к пожизненному заключению. Вместе с ним были осуждены ещё трое. Дютру заявлял о более широкой сети педофилов, на которую он, якобы, работал.